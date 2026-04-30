宏昌閣單位淪「垃圾站」政府致歉 卓永興：數戶有類似情況

大埔宏福苑居民上樓執拾安排繼續，有宏昌閣住戶表示其已焚燬的單位，出現大量外來雜物和鄰居物品等，形容單位被人當作「垃圾站」，亦須耗費更多時間執拾。政務司副司長卓永興昨承認，共有數個單位面對類似情況，解釋是為搜救其他單位失蹤寵物所致，已經向有關居民致歉。

宏昌閣30樓住戶崔先生日前上樓發現，受大火嚴重波及的寓所內，竟有一批不屬他一家的雜物，形容單位「被人當作垃圾站」，最終亦耽誤其尋找和取回個人物品。卓永興昨兩度回應指，初步了解救援期間因隔壁單位有寵物失蹤，所以把該單位一些個人物品放到公眾地方，以便在單位內尋找，又說覺得這個情況不好，已向有關居民道歉。他透露，涉事個案附近單位亦有出現不屬該住戶的雜物，已聯絡相關住戶，並會再與他們上樓協助還原和清理。