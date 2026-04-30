宏昌閣單位淪「垃圾站」政府致歉 卓永興：數戶有類似情況

大埔宏福苑居民上樓執拾安排繼續，有宏昌閣住戶表示其已焚燬的單位，出現大量外來雜物和鄰居物品等，形容單位被人當作「垃圾站」，亦須耗費更多時間執拾。政務司副司長卓永興昨承認，共有數個單位面對類似情況，解釋是為搜救其他單位失蹤寵物所致，已經向有關居民致歉。
宏昌閣30樓住戶崔先生日前上樓發現，受大火嚴重波及的寓所內，竟有一批不屬他一家的雜物，形容單位「被人當作垃圾站」，最終亦耽誤其尋找和取回個人物品。卓永興昨兩度回應指，初步了解救援期間因隔壁單位有寵物失蹤，所以把該單位一些個人物品放到公眾地方，以便在單位內尋找，又說覺得這個情況不好，已向有關居民道歉。他透露，涉事個案附近單位亦有出現不屬該住戶的雜物，已聯絡相關住戶，並會再與他們上樓協助還原和清理。
不過，有自稱是崔先生鄰居在社交平台發帖指，對卓永興的說法感詫異，透露去年11月底已獲告知尋回狗隻遺體，又估計被堆滿雜物的情況，是在崔先生收取單位照片後發生。
居民嘆要學做「壞人」貪新忘舊
另外，政府昨開放最多人罹難的宏泰閣5個樓層，以及宏建閣10個樓層，供居民上樓執拾。自屋苑落成便入住宏泰閣低層的廖先生稱，上樓前僅接獲一張門口照片，戲謔上樓猶如開「盲盒」。同為首批入伙的宏建閣6樓住戶林先生慨嘆「想快啲完咗件事」，直言是「焗住搬屋」轉換新環境，「學下做『壞人』，貪新忘舊，好事嚟嘅。」
宏建閣10樓一手業主陳先生揶揄稱，一家四口合共已居宏福苑近170年，希望回家取回契約和證件等。同層住戶伍先生指，宏建閣大部分完整無缺，認為政府應待住戶上樓後才詢問長遠安置意願，亦覺得受災不嚴重的樓宇應可修葺及遷回，又憶述大火前曾嘗試向政府表達不同問題，惟感覺到因各自部門職權所限，「覺得個問題唔能夠反映得到。」