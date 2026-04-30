筲箕灣燒臘舖天眼拍下男賊偷錢　店主對證據不足不起訴無奈

筲箕灣一間燒臘店2024年疑遭一名男子偷走櫃枱6500元現金，過程被店舖閉路電視清楚拍下。警方及後拘捕一名涉案男涉嫌「盜竊」，但最終以證據不足為由未起訴任何人。事件獲傳媒跟進後，獲警方重新審視，但店主早前接獲通知「維持原判」，他發文稱對此感無奈。 案發在2024年3月22日下午近4時，涉事燒臘店位於金華街地下，負責人離開店舖返回發現收銀櫃現金失竊，閉路電視清楚拍到一名黑衫黑褲男子兩度取走錢箱現金，之後離開又折返取走錢箱鈔票，並拉開抽屜偷錢。經點算損失6500元現金。警方將案件列作「盜竊」處理，一周後在砵蘭街拘捕一名當時36歲本地男子涉嫌「盜竊」。

▼閉路電視直擊男子取走現金▼

店主引警指找不到犯案衣服 店主周三在社交平台發文表示，「此案件有幸得到 東張+ 的廣泛報道後，警方亦對此已完結的案件作出重新審視，再經歷了一年時間，無奈的就是香港現有的法律無法將案件中的疑犯作出檢控，即便警方重新審視此案件後亦只能維持原判，不會對疑犯作出檢控。」 店主續說：「雖然這個結局係令人好氣餒的，但人生便是如此，需要接受很多的無奈。」店主回應網民留言時稱，警方解釋因為找不到他犯案時身穿的衣服，所以不能證實被捕人士便是閉路電視拍得的賊人，又指香港法律是寧縱莫枉，就算真的提出檢控，最終也會因證據不足，無法定罪。

店主接受傳媒訪問時表示，警方在2025年5月首次回覆時指因證據不足，沒有起訴任何人，當他向傳媒披露事件後，警方即重新審視案件；他亦向警察投訴科投訴，至去年11月4日收到警方通知「維持原判」。警方強調，對每宗案件均會嚴肅及認真處理，並會根據案情及證據，作出適當的跟進行動；重新審視本案及相關證據後，沒有足夠證據對任何人提出起訴。