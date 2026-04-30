外賣炒飯驚現多條「孿曲毛髮」 食客報警 平台指屬個別個案 （更新）

用外賣平台叫外賣已成為生活一部份，有網民表示於本月26日深夜透過外賣平台Keeta點餐，收到飯盒後發現滿佈多條孿曲疑似人體體毛。事主未有進食，隨即向食環署及警方報案。涉事餐廳初步懷疑食物在運送途中被人惡作劇；事主要求外賣平台正視事件及作合理交代，平台事發後3日致電事主稱正在跟進，及提供一張50元優惠券當作賠償，但事主拒絕，表明「想佢哋正視事件搵個真相出嚟，比個交代大家，唔好hea我」。 Keeta：已全數退款及提供額外補償

Keeta向《am730》表示，得知事件後已即時跟進，現正在調查事件。Keeta強調屬個別個案，該訂單已全數退款予用戶並提供額外補償。Keeta又指，非常重視食品安全，鼓勵商戶使用封條貼紙，以確保外賣密封送達；平台對送遞員配送過程有嚴格指引以及食品安全培訓，一經查證送遞員在配送過程中自行拆開餐品包裝，因應事件嚴重程度，Keeta亦將採取相應處理措施，包括終止其服務協議。

餐廳懷疑「餐袋被打開過」 樓主於社交平台Threads發佈帖文及收據顯示，他於本月26日晚上11時許下單，以107元點了一份豬頸肉炒飯、通菜及汽水，要求速遞員當面交收，勿將食物掛在門邊或放在地上。然而，當事主打開外賣盒時，發現煎蛋、炒飯飯粒，甚至透明外賣盒蓋上，均散落著多條孿曲毛髮。事主懷疑是人體陰毛，對此感噁心震驚，「好彩我仲未食落肚，否則後果不堪設想」。

事主已報警處理，並通知食環署調查，認為事件涉及惡意行為或刑事毁壞，並引用此前超市飲品被人惡意注入尿液的事件作類比。他指餐廳當晚接獲投訴後已即時聯絡事主，主動退回款項並補送一份全新的餐點。餐廳初步懷疑，事件可能與外賣配送過程中被人惡作劇加料有關，「佢哋話懷疑個餐袋比人打開過（佢哋打結嘅方式唔同）」，但現階段仍需調查釐清。