警司梁嘉文涉收賄百萬洩調查資料及頂包 准保釋6.25候訊

警司梁嘉文與女友於2020年9月至2022年3月期間，涉嫌收受一名餐飲業商人賄款100萬元，披露警方調查商人前妻交通意外的內部資料，以及安排胞弟為商人兒子及自己超速駕駛「頂包」。梁嘉文兄弟與女友一同被控串謀使公職人員受賄、公職人員行為失當、妨礙司法公正等4罪，今日在西九龍裁判法院首次提堂。被告暫准毋須答辯，押後至6月25日再訊，以待準備文件轉介至區域法院，期間3人獲准保釋候訊。

52歲警司梁嘉文已被停職，廉署稱，案發期間他先後擔任打鼓嶺、青山及屯門的分區指揮官。他被控一項串謀使公職人員接受利益、一項公職人員行為失當、一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為以及一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。梁嘉文42歲女友劉慧妍被控上述串謀使公職人員接受利益罪名；另外，劉連同梁嘉文50歲弟弟梁嘉慶被控上述串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。