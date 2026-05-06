【繞場一週】公益慈善研究院獨家捐助「園美生活──中外園林藝術」展覽 匯聚中外瑰寶

由公益慈善研究院獨家捐助的「園美生活──中外園林藝術」展覽，現正於香港藝術館舉行。展覽首度匯聚來自故宮博物院、芝加哥藝術博物館、凡爾賽宮及香港藝術館106套精選畫作與文物，涵蓋清朝乾隆皇帝、法國國王路易十四的宮廷園林，以及莫奈、張大千、文徵明等名家筆下的文藝庭園，展現中外園林美學的多元萬象與深厚文化意涵。



這次展覽不僅弘揚中華文化、促進中外交流，更體現香港在中西文明交流中的重要窗口作用。展覽亦為學校、慈善及非牟利機構提供團體導賞服務。



公益慈善研究院副主席兼香港賽馬會慈善信託基金信託人龔楊恩慈表示，中國園林藝術歷史悠久，與故宮深厚的文化底蘊相映生輝。希望通過這場跨越時空的文化對話，讓更多香港市民領略中外園林之美，加深對國家歷史文化的認識，傳承中華文脈，增強文化自信和社會凝聚力。



據Jessie了解，這次展覽是《萬方傳播中華文明及文化科技人才培養計劃》的重要項目。該計劃按照公益慈善研究院與故宮博物院的五年合作計劃推展，旨在促進內地與香港的文化交流，同時培養藝術科技人才。