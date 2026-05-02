港鐵研發聲學監測系統分析部件狀態　新手爸媽工程師形容如育兒「以聲傳心」

平日乘搭港鐵列車會聽到「轟隆轟隆」的聲音，其實憑聲紋能夠分析列車部件的運作狀態。港鐵團隊與兩間內地聲學創科公司合作研發「聲學監測系統」，結合人工智能分析大量聲紋數據，探索以聲學全天候監測列車車底運行部件狀態的可行性。 今次的港鐵團隊由4名來自智慧維修及鐵道車輛維修部門的工程師組成，他們同樣已為父母。其中港鐵高級設計經理(智慧維修)丁啓穎是新手爸爸，他指一歲半的女兒每晚臨睡前總會說「嘴嘴」，其實是「水水」，代表睡前想喝水。他指其實聽得多嬰孩的「牙牙語」，會分辨到嬰孩的需要。就如今次的聲學監測系統，同樣是「以聲傳心」，透過分析聲音了解列車部件狀態。

團隊2024年起在東鐵綫近火炭站路段安裝聲學監測系統，由路軌旁240個不同方位的聲學感測器及鏡頭組成。系統把握每班列車駛過感測器的大約10秒時間收集聲音，然後將收集的聲源及實時影像結合，建構成一個數碼聲學場景。港鐵高級設計工程師(智慧維修)周芷靖講解，系統內的人工智能模型會「抽絲剝繭」，分離及放大指定部件的聲紋，並消除不必要的噪音以進行精準分析，監測列車部件的運作狀態。 曾發現列車有異常聲音 目前聲學監測系統主要試驗為列車運行部件中的軸承（俗稱「啤鈴」）進行檢測。試驗期間，系統曾報告一列東鐵綫列車發出異常聲音，人工智能模型分析涉及其中一個軸承部件。團隊隨後安排在工場內檢查該軸承部件，確認軸承有微動的狀態。有關情況不會影響行車安全，但長遠而言或會加速該部件的損耗。此項發現，證明聲學檢測系統已達到一定的技術可行性。