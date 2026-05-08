【繞場一週】馬會嘉許新一屆賽馬會獎學金得主

香港賽馬會日前舉行一年一度的香港賽馬會獎學金頒授典禮暨高桌晚宴，向110位學生及10位新晉創科學者頒授獎學金，體現了馬會對教育及人才發展的重視。典禮除了表彰香港新一代領袖及創新人才的卓越成就，亦恭賀45名應屆畢業的馬會獎學金得主展開人生新篇章，同時首次頒授五個基金教授席。

典禮由馬會主席廖長江，以及主題演講嘉賓、哈佛商學院Lincoln Filene工商管理教授Anita Elberse教授一同主持。多位馬會董事、行政總裁及一眾執行總監，和多間參與院校的代表亦出席典禮，一同見證這個重要時刻；眾多得獎者的家人及朋友亦到場分享喜悅。



馬會主席廖長江在致辭時表示，馬會深明人才是香港最寶貴的資源，因此多年來一直盡心盡力支持教育和人才拓展，以推動本港經濟發展，並為國家的長遠繁榮作出貢獻。



香港賽馬會獎學金成立於1998年，旨在培育德才兼備的領袖，造福社會。多年來，獎學金計劃不斷拓展，涵蓋職業教育、由中國內地及海外來港升學的本科生，以及面對人生逆境仍然自強不息的學生。馬會亦新設音樂及舞蹈獎學金，資助年輕音樂及舞蹈人才於海外頂尖院校接受專業訓練。到目前為止，已批准捐款超過12億5,000萬港元[1] ，惠及超過1,200名傑出青年。



賽馬會獎學金得主不斷為社會作出積極貢獻。獲馬會頒發賽馬會主席卓越獎學金的黃泓智是2025年文憑試超級狀元。自幼在公屋長大的他立志做醫生，協助基層病人。他指馬會獎學金不但給予他金錢支援，亦讓他參與義工活動，回饋社會。



過去一年，多位賽馬會駿步人生獎學金得主於國內外殘疾人乒乓球賽事勇奪多面獎牌。其中彭穎加克服右肢活動困難，多次代表港隊出戰，早前於全國第十二屆殘疾人運動會乒乓球賽事奪得一金二銀佳績，更獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃現金獎。她表示馬會獎學金可以讓她更放心追夢，可以學業及運動雙線發展。她將積極備戰亞運和世錦賽，冀爭取積分參與2028年奧運。



賽馬會善學善行獎學金得主楊珮珮同樣有一個奧運夢。作為棍網球港隊隊長她表示自幼受到馬會啟迪，開展運動生涯。由賽馬會體藝中學，至初次接觸棍網球，到現在獲得獎學金修讀體育教育。珮珮矢志成為體育老師培育新一代，同時亦希望為港隊力爭取好成績，鼓勵更多人接觸棍網球運動。



為培育創新科技人才，馬會於2024年成立賽馬會新晉創科學者獎學金，為傑出的科研新星提供全面支援及獨特發展機會，藉此促進科研成果的產業化，並協助拓展專業人脈，為社會創造長遠效益。



今屆其中一位得主林睿朗博士，在英國劍橋大學博士畢業後，決心回流香港，希望深入探討阿茲海默症，為華人患者帶來新的治療方向。他表示在東亞族群中，攜帶阿茲海默症最強遺傳風險因子 APOE4 基因的人士患上此病風險較高，然而現階段卻未有針對性研究。他期望投身相關領域協助填補這個重要空白，為亞洲族群提供相關的科研成果。他亦希望將來與賽馬會耆智園等專注本地腦退化症人士需要的團隊合作，從不同層面回饋社會。林睿朗博士目前在賽馬會「阿茲海默症神經生物學與治療」創科實驗室進行研究工作。



一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對香港賽馬會獎學金的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。



[1] 香港賽馬會慈善信託基金已批准捐款超過12億1,000萬港元；公益慈善研究院則已批准捐款約3,600‍萬‍港元。