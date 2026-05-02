大埔宏福苑五級火｜黃偉綸有信心收回宏志閣七成半業權　稱現方案最佳

大埔宏福苑的收購安排，政府指若未受大火波及的宏志閣，在6月前有最少75%業主願意出售業權給政府，將安排大廈納入另外7幢大廈收購方案之內。財政司副司長黃偉綸出席電台節目訪問時，表示有信心可獲得有關業權，並指因應業主後續需要面對市場機制，現有方案已是最佳及最合理的安排。

黃偉綸與房屋局局長何永賢出席商業電台節目的訪問，黃指透露，目前已有77%的業主表示願意出售業權，他相信往後「反悔」的業主不多，有信心可以在6月前取得75%的業主同意。他指有關的收購方案是「你情我願」，並非強制性，但業主選擇不收購往後的路不易。他表示，政府沒有後備方案，如果最後業主希望保留單位，政府會尊重決定，但表明單位往後面對市場機制。他表示，有業主擔心日後單位價值受影響，以及火災後的地契及公契問題未解決，同時管理公司稱餘下仍有3,000多萬元的維修開支，他認為現有收購方案已是最好以及最合理。