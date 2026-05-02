林定國指深化香港「調解之都」地位　吸引發展中國家使用

律政司司長林定國出席電台節目訪問，他透過之前訪問北京行程充實，並指期望內地政府及機構了解香港普通法制度，而香港也需要了解內地的需求，配合國家發展。他又提到香港需要深化作為國際法律樞紐以及「調解之都」地位，因此在檢視相關法律，與時並進配合國際需要，吸引更多發展中國家使用香港的法律服務。
林定國今日（2日）出席商台的節目受訪，他表示早前訪問北京期間，拜訪很多部委及非官方機構。他表示有很清晰目標，就是一方面期望內地了解香港的普通法制度，同時要香港了解內地需要，配合國家發展。他指政府在制度首個五年規劃，配合內地十五五規劃綱要，提出深化國際法律及解決爭議服務中心。柩表示，隨着國家在仲裁方面的開放，香港的仲裁機構有更多機會參與內地事務，以及有更多內地機構希望來港參與仲裁。
林定國，認為香港在調解方面的質及量都需要再作提升，包括法律制度的與時並進，配合國際需求。他表示希望香港作為國際國際法律樞紐以及調解之都地位上可以深化，並且會檢討相關的法律以保持競爭力。同時為吸引新興市場及發展中國家，採用香港的法律服務，將加強當地的交流，邀請當地的法律人士來港等。對於有關國家安全，林表示香港需要塑造「開放型安全」，指要對外保持開放及自由經濟的形象，稱言論自由、資訊自由等是香港重要的信心指標，但強調尊重人權和自由並非絕對，要「動態平衡」不能太過頭。