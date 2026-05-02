林定國指深化香港「調解之都」地位　吸引發展中國家使用

律政司司長林定國出席電台節目訪問，他透過之前訪問北京行程充實，並指期望內地政府及機構了解香港普通法制度，而香港也需要了解內地的需求，配合國家發展。他又提到香港需要深化作為國際法律樞紐以及「調解之都」地位，因此在檢視相關法律，與時並進配合國際需要，吸引更多發展中國家使用香港的法律服務。

林定國今日（2日）出席商台的節目受訪，他表示早前訪問北京期間，拜訪很多部委及非官方機構。他表示有很清晰目標，就是一方面期望內地了解香港的普通法制度，同時要香港了解內地需要，配合國家發展。他指政府在制度首個五年規劃，配合內地十五五規劃綱要，提出深化國際法律及解決爭議服務中心。柩表示，隨着國家在仲裁方面的開放，香港的仲裁機構有更多機會參與內地事務，以及有更多內地機構希望來港參與仲裁。