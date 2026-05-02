控煙酒辦指禁另類煙看不到會影響旅遊業　新例僅4宗告票

政府在星期四（4月30日）起，禁止在公眾地方管有另類吸煙產品，衞生署控煙酒辦公室主任林民聰在出席電台節目中指，在全球30多個國家都有相似禁令，看不到對旅客數字有甚麼影響。而他表示，在新例執法的首2日，至昨日（5月1日）為上，共216次巡查，開出有關於新例的告票為4張，而違例吸煙則有21張。

林民聰出席香港電台的節目訪問，他表示在新例實施前，今年初起已進行很多宣傳工作，包括在出入境岸與海關、旅監局及旅發局進行宣傳，航空公司亦在航機廣播上提醒旅客有關規定。他表示類似的禁令在全球超過30多個國家實施，包括新加坡及泰國等，在香港全面禁止電子煙的另類煙入口已經4年，訪客數字仍在上升，故看不到禁令對旅客數字的影響。林又表示，在法例自星期四起生效以來，控煙酒辦在過去2日加強執法，並且進行了216次的巡查，包括金鐘、銅鑼灣等地區，而截至昨日下午5時，發出4張新法例下的定額罰款通知書，而違例吸煙則有21張。林表示，新法例是為完善禁止另類煙的策略，保障青少年不受產品危害。