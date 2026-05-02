五一黃金周｜長假期第2日截至晚上9點　約25.6萬內地旅客到港（更新）

【22:45更新】入境處更新，截至晚上9時，共有108.6萬人次出入境。當中入境人次為近54.9萬，逾25.6萬入境人次為內地旅客，主要入境來自落馬洲支線口岸，其次仍是西九高鐵站。出境方面就有53.7萬人次，約33萬人次為香港局民，主要經羅湖口岸出境，之後是落馬沖支線。

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【17:30更新】入境處表示，截至下午4時為止，共有69.1萬人次出入境。當中入境人數接近37.7萬人次，有23.2萬人次為內地旅客，多數旅客仍是從落馬洲支線口岸入境，其次為西九高鐵站。出境方面有31.4萬人次，約24.2萬人次為香港居民，主要從羅湖口岸離境，其次是落馬洲支線口岸。