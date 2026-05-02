網上熱話｜台女賣奇葩雞蛋仔連台灣人都睇唔過眼　否認標榜香港

香港與台灣網民早前因為「雞蛋仔」的議題引發過爭議，雖然台灣人都知道雞蛋仔是香港風味的特色小食。而在台灣近日又因為雞蛋仔引起討論，一位台灣女子自稱22歲「裸辭」創業，開舖賣雞蛋仔，但是就將包括芋泥、蕃薯等都加入做餡，不單止是香港人看到感到「嘔心」，就連台灣人都接受不了。而雖然她自稱沒有標榜香港口味，但是在包裝上還有以香港街道標誌的圖案，寫上「港澳站（Hongkong Macau Station）」

雖然香港街頭有不少的雞蛋仔入面有不同味道的餡料，不過正宗雞蛋仔是怎樣應該香港人不需要解釋。在社交平台Instagram及Threads，台港網民就一間雞蛋仔店就有很一致的看法。在台中有一位女子開車仔檔賣雞蛋仔，她在影片上自稱家人幫忙自製雞蛋仔的餡，又示範把雞蛋仔剝開入面充滿餡料。然而網民看來就不受落，畢竟雞蛋仔不是這種效果，有香港網民表明，雞蛋仔要的是外脆內軟，中間有空氣感，而不是被餡料擠滿。台灣網民也表示「這局我挺香港人」，又指「台灣的雞蛋仔不好食」。有網民更以在薄餅加菠蘿的意大利人來形容香港人的「憤怒」。