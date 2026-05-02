五一黃金周｜旅遊專員視察景點　政府指服務整體運作暢順

張馮泳萍今日到訪了多個旅遊景點，當中包括山頂纜車、中環舊城，還有水上的士、觀光巴士站及天星碼頭等地點，視察人流管理以及旅客的活動。她實地了解旅遊業監管局人員在景點協助分流內地旅行團的工作，以維持秩序，避免人流擠塞。旅監局工作人員亦向市民及旅客派發宣傳單張，呼籲切勿光顧無牌服務。政府預計在五一黃金周期間，約有98萬內地旅客到港，當中包括逾800團內地旅行團。

網頁提供實時輪候時間

政府指目前，各主要旅遊景點及其他接待旅客的配套服務整體運作暢順。在人流高峰時段，多個景點已適當調配人手及資源，加強服務並協助疏導人流。而為方便旅客及市民規劃行程，旅發局已推出專頁（旅發局專頁連結），提供實用旅遊資訊，並實時更新本港多個熱門景點，包括迪士尼樂園、海洋公園、山頂纜車、昂坪360纜車及天星小輪的輪候時間。

旅監局亦會持續加強巡查，並聯同入境事務處等執法部門，於西九文化區、香港故宮文化博物館、尖沙咀鐘樓、星光大道及黃大仙等熱門景點進行聯合行動，嚴厲打擊非法導遊及領隊。另外政府表示，對威迫購物行為採取零容忍態度，並會嚴厲打擊違規行為。旅行代理商和導遊均有責任保障入境旅行團的旅客安全和利益，包括不會受制於威迫購物等不良作業行為。如旅客遇到不當對待，可致電旅監局熱線（3698 5900）舉報或報警尋求協助。