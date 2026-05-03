天氣｜未來一兩小時部分地區雨勢較大有幾陣狂風雷暴　周一最低21度

本港天氣乍暖還寒。香港天文台晚上8時許發出特別天氣提示，指與冷鋒相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來一、兩小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，呼籲市民留意天氣變化。

天文台指，周日晚上大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，周一天氣稍涼，氣溫介乎攝氏21至25度，吹和緩至清勁北至東北風，同樣間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。