天氣｜未來一兩小時部分地區雨勢較大有幾陣狂風雷暴　周一最低21度

本港天氣乍暖還寒。香港天文台晚上8時許發出特別天氣提示，指與冷鋒相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來一、兩小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，呼籲市民留意天氣變化。
天文台指，周日晚上大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，周一天氣稍涼，氣溫介乎攝氏21至25度，吹和緩至清勁北至東北風，同樣間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。
周一早晚料有幾陣驟雨
較早時分，天文台早上預測周日大致多雲，有幾陣驟雨。早上短暫時間有陽光。吹和緩偏南風。下午驟雨增多及有狂風雷暴，部分地區雨勢較大，漸轉吹和緩北風，風勢間中清勁，晚上氣溫逐步下降至午夜最低約23度。
展望明日及周二仍有幾陣驟雨，早上稍涼。根據天文台9天天氣預報，周一氣溫最低僅21度，早晚有幾陣驟雨。周二氣溫介乎22至25度。隨後氣溫逐步回升，至周五最高氣溫達30度。
及至中午時分，天文台指與與冷鋒相關的雷雨區正影響廣東內陸及珠江口以西，並預料會在未來兩、三小時逐漸靠近本港，強陣風料吹襲香港，呼籲身處室外的市民應盡快到安全地方躲避。一股偏南氣流正影響華南沿岸。此外，位於廣東內陸的冷鋒正為該區帶來驟雨及雷暴，預料該冷鋒會在黃昏前後橫過廣東沿岸。天文台隨後在下午2時20分發出黃色暴雨警告信號，至下午5時50分取消。