陳茂波：本地消費市道明確復蘇 首季GDP預估高於4%

財政司長陳茂波今日(3日)發表網誌。他表示，本地消費市道已呈明確的復蘇趨勢，本地居民在港消費亦自去年第二季起止跌回升，今年以來情況更進一步改善。訪港旅遊業持續暢旺，首季訪港旅客逾1,430萬人次，再創疫情後的季度新高。隨著私人消費持續改善，加上出口及固定投資表現繼續向好，本周公布的第一季本地生產總值預估數字，將較去年第四季經修訂的4%增長進一步加快，成為近五年來最強勁的季度增長。

陳茂波表示，根據入境處數字，五月首兩天經各口岸來港的旅客達逾60萬2千人次，按年增加6%。望過去一年多，本地消費市道已呈明確的復蘇趨勢。業界致力升級轉型，以更好回應轉變中的消費模式，並提升服務和產品質素，而政府亦接連舉辦盛事，吸引更多旅客到來；與此同時，本地居民在港消費亦自去年第二季起止跌回升，今年以來情況更進一步改善。根據本港主要電子支付平台的數據，本港市民的日常消費開支連續六個季度按年增加，今年首季與零售和飲食相關的消費按年增加了5.2%，其中非快餐類食肆的消費更增加近8%。

全年訪客量料超出5380萬人次 資產市場氣氛持續向好，港股交投保持暢旺，住宅物業市場亦進一步向上。今年首季的失業率回落到3.7%，而最新全職僱員的就業收入則錄得超過3%增長。訪港旅遊業持續暢旺，第一季訪港旅客數目按年增長進一步加快至17%，超過1,430萬人次，再創疫情後的季度新高。全年計，訪港旅客量有機會超出原先預估的5,380萬人次，預料帶動全年與入境旅遊相關的總消費增加至超過2,400億元，將較去年增加9.5%。這些因素將鞏固本地零售及餐飲業進一步向好的態勢，並繼續為整體經濟的增長和就業情況提供支持。

陳茂波表示，今年首季本港出口表現持續強勁，以貨值計上升32%，是連續25個月上升，亦是五年來表現最好的季度。他指，地緣政局雖帶來一定挑戰，但本港作為國際貿易樞紐，新的增長空間和新的發展機遇也不斷湧現，並且是「量」與「質」同步提升。