積金易平台上台工作正式完成　強積金行政費下調至0.29%

積金局「積金易」平台歷時近兩年的上台工作正式完成，成功將12個受託人的強積金計劃行政系統整合在一個電子平台，一站式處理涉及約500萬名計劃成員、30萬名僱主、1100萬個帳戶，以及超過1萬5千億元退休儲蓄的強積金計劃行政工作，主席劉麥嘉軒形容，是自強積金制度實施以來，影響最深遠的改革。

劉麥嘉軒發表網誌表示，樂見「積金易」使用率持續上升，規模效益越加顯著，減費的步伐亦有所加快。自「積金易」前年投入運作後，強積金行政費已由過往平均0.58%下調至「積金易」收費的0.37%。減費步伐亦持續推進，由今年4月1日起，「積金易」收費更由0.37%進一步下調至0.29%，減幅達22%，較受託人過去平均收取的數字減少一半。劉麥嘉軒相信，隨著越來越多用戶以電子方式使用「積金易」，收費未來可以進一步下降，並有信心在10年內可以節省500億元行政開支。