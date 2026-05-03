警五一假期反罪惡拘84人 檢大量毒品武器 包括高速滅火槍

警方於五一期間進行代號「星軌」的反罪惡行動，在西九龍娛樂場所一帶重點打擊涉及使用車輛有關的罪案。警方在行動中於區內多處設置路障截查可疑車輛、進行反罪惡巡邏及巡查多間酒吧及娛樂場所。合共拘捕84人，行動中檢獲一支懷疑槍械及彈藥，經初步檢驗，蓋裝置屬於一種含火藥的高速滅火槍，警方正調查流入途徑。

西九龍總區警察機動部隊副隊長總督察何芷妍表示，行動期間合共拘捕84人，包括57男和27女，包括3名非華裔人士，年齡介乎18至67歲，分別涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「管有攻擊性武器」、「無牌管有火器」、「未獲授權而取用交通工具」、「未攜帶身份證明文件」罪等。

被捕人中年紀較小的為一名18歲本地女子，因「未攜帶身份證明文件」被捕，而另一名19歲本地女子就涉嫌「違反法庭保釋條件」而被通緝。 行動中，警方成功截獲兩架懷疑用作「毒品快餐車」的私家車，並在車內搜出多種懷疑毒品；警方亦於不同的場所檢獲各類型毒品，同時檢獲不同武器，包括一把懷疑火器及3粒懷疑彈藥，兩枝重力伸縮棍，一把牛肉刀，以及一把膠尺。

檢高速滅火槍 可令人短暫失明 此外，行動中警方在西九龍區內多個地點，設置路障截查可疑車輛，行動中拘捕8名年齡介乎21至58歲的本地男子，涉及罪名包括「販運危險藥物」和「管有危險藥物」等。此外，警方在巡邏其間發現一名28歲男子駕駛時行為異常，遂將期截停，並進行快速口腔液測試，對毒品反應得出陽性結果。初步發現司機駕駛期間體內含有懷疑氯胺酮和可卡因。警方同時發現該名男子藏有多張他人的信用卡，遂以涉嫌「藥後駕駛」及「盜竊」罪將該名男子被捕。