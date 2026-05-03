警五一假期反罪惡拘84人 檢大量毒品武器 包括高速滅火槍

警方於五一期間進行代號「星軌」的反罪惡行動，在西九龍娛樂場所一帶重點打擊涉及使用車輛有關的罪案。警方在行動中於區內多處設置路障截查可疑車輛、進行反罪惡巡邏及巡查多間酒吧及娛樂場所。合共拘捕84人，行動中檢獲一支懷疑槍械及彈藥，經初步檢驗，蓋裝置屬於一種含火藥的高速滅火槍，警方正調查流入途徑。
西九龍總區警察機動部隊副隊長總督察何芷妍表示，行動期間合共拘捕84人，包括57男和27女，包括3名非華裔人士，年齡介乎18至67歲，分別涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「管有攻擊性武器」、「無牌管有火器」、「未獲授權而取用交通工具」、「未攜帶身份證明文件」罪等。
被捕人中年紀較小的為一名18歲本地女子，因「未攜帶身份證明文件」被捕，而另一名19歲本地女子就涉嫌「違反法庭保釋條件」而被通緝。
行動中，警方成功截獲兩架懷疑用作「毒品快餐車」的私家車，並在車內搜出多種懷疑毒品；警方亦於不同的場所檢獲各類型毒品，同時檢獲不同武器，包括一把懷疑火器及3粒懷疑彈藥，兩枝重力伸縮棍，一把牛肉刀，以及一把膠尺。
檢高速滅火槍 可令人短暫失明
此外，行動中警方在西九龍區內多個地點，設置路障截查可疑車輛，行動中拘捕8名年齡介乎21至58歲的本地男子，涉及罪名包括「販運危險藥物」和「管有危險藥物」等。此外，警方在巡邏其間發現一名28歲男子駕駛時行為異常，遂將期截停，並進行快速口腔液測試，對毒品反應得出陽性結果。初步發現司機駕駛期間體內含有懷疑氯胺酮和可卡因。警方同時發現該名男子藏有多張他人的信用卡，遂以涉嫌「藥後駕駛」及「盜竊」罪將該名男子被捕。
另外，西九龍總區重案組及反三合會行動組探員在西九龍區內巡查多間酒吧及娛樂場所。期間一共拘捕左42名本地男子及26名本地女子，兩名非華裔女子，年齡介乎19至62歲。所涉罪名包括「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「無牌管有火器」、「管有攻擊性武器」、「未攜帶身份證明文件」。被捕人士當中一名男子及一名女子為通緝人士。其中，3名娛樂場所的職員涉嫌以「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「無牌管有火器」罪被捕。
警方表示，所檢獲的武器中，除了刀和改裝過的警棍，亦都包括一支懷疑槍械以及相關彈藥。警方指，這支槍械外型與訊號槍極為相似。經初步檢驗及調查顯示，蓋裝置屬於一種含火藥的高速滅火槍，具備一定危險性。警方發現，不法分子會利用其可高速噴射化學粉末的特性作為攻擊工具，對受害人眼睛造成傷害，甚至令其短暫失明。當中的化學粉末一旦被吸入，亦有可能對人體造成嚴重健康影響。 警方強調，絕不容忍此類行為，會繼續深入調查其流入香港的途徑。