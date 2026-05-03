上水街坊外賣封門柳玉子丼中伏　事主斥貨不對辦：已報消委會

外賣平台早已成為不少港人解決三餐的「救命草」，但這根草有時亦會令人失望。剛過去的周六，有市民經外賣平台在上水一間日式便當店，選購一份88.2元的鹽燒安格斯封門柳厚燒玉子丼，惟當打開外賣時卻發現貨不對辦，實物與平台上的示意圖相差甚遠，直言「可唔可以唔好咁痴×線」，並已就事件向消委會投訴。涉事食肆其後回應稱，查證後確認當日出品份量確實比平常少，承諾會向事主退款，並歡迎過往曾有不愉快體驗的食客聯絡他們跟進。

食肆坦承「份量確實比平常少」願退款

從事主於社交平台上傳的對比圖可見，餐廳在平台顯示的宣傳照極具吸引力，標榜採用稀有部位安格斯封門柳，「肉質鬆軟，牛味濃郁」，而附圖的牛肉份量十足，整齊鋪滿整個木碗。然而，事主收到的實物卻是另一番景象，只見碗內僅有數塊大小不一、賣相乾澀的碎肉塊，白飯份量亦略顯稀疏。

被指控的豬屋日本料理解釋，追查後確認該碗封門柳丼的份量「的確係比平常少咗」，強調負責人絕對有責任監察出品與份量，對事件深表歉意，「希望大家俾次機會我地，非常抱歉，對不起」、「其他人如果曾經食過唔滿意既(嘅)食品，可以聯絡我作退款安排同補償。」食肆負責人又稱，已即時採取3項改善措施，包括暫停供應外賣封門柳玉子丼、重新標註食物份量與克數，以及重新拍攝食物圖片，在完成所有改善才會重新供應外賣封門柳玉子丼。