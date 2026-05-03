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出版：2026-May-03 16:42
更新：2026-May-03 16:42

五一黃金周｜廣州旅客日花萬元遊港 深圳旅客大讚香港舒服

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旅客乘搭天星小輪觀光。(周令知攝)

旅客乘搭天星小輪觀光。(周令知攝)

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內地五一黃金周假期展開，截至今日(3日)早上10時，約6.1萬內地旅客入境。雖然下午天公不作美，黃色暴雨警告信號一度生效，但仍然無阻旅客興致。有旅客直言，香港的購物與觀光體驗仍具吸引力；亦有旅客認為大風大雨下看海更有感覺。

來自廣州的譚先生今日與家人來港展開「一日快閃」行程。他透露，女兒和母親從未來過香港，因此決定在黃金周訪港；雖然特意選擇今日出發以避開黃金周首兩日的長假期高峰，但仍感嘆中環等地依然人頭湧湧。他與家人一起去了中環及堅尼地城等近年熱門的「小紅書」打卡勝地；下午準備前往尖沙咀星光大道及海港城購物逛街，傍晚再轉往旺角感受地道氣氛。

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他續指，由於居住地位於廣州，交通往返便利，且早前已在深圳停留遊玩，故今次香港行程暫定為「當日往返」。​在消費預算方面， 譚先生預計今日一家四口的開支約為10,000元人民幣， 主要用於用膳和購買紀念品。他直言，儘管天氣惡劣且人潮超乎預期，但香港的購物與觀光體驗對家人仍具吸引力。

譚先生與家人一日快閃香港。(周令知攝) 大批旅客等候乘搭天星小輪。(周令知攝) 大批旅客乘搭天星小輪。(周令知攝) 海港城內人頭湧湧。(周令知攝)

暴雨影響行程或提早回程

另一位來自深圳的劉先生亦是首日到港。他透露，黃金周首兩日由於工作需要，因而未能旅遊；故在第三日一個人，到訪鄰近的香港隨便逛街逛，預料今次行程將會花費500人民幣， 當中包含用膳和購買具香港特色的紀念品。

劉先生透露，自己是第一次來港，感嘆香港雖然人口稠密但地方整潔，「行起來感覺很好舒服」。然後，劉先生亦提到惡劣天氣有影響行程，自己或提早回到深圳，未來待天氣好些後，會再來好好感受香港。

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旅客感受大海：「大風大雨更有感覺」

來自廣州的李先生則與女友先後 前往澳門和深圳後，來港遊玩一天。他透露，今次來港主要是想和女友感受香港的氣氛，到星光打卡，因此暴雨未有影響心情，「都是看海，大風大雨更加感覺呢」。他提到，自己及後亦會到中環逛街，坦言自己花費不會很多，「就吃個飯，然後買點藥回家」；待未來天氣更好後，會再來港參觀更多旅遊景點。

劉先生讚賞香港地方整潔。(周令知攝) 李先生與女友來港遊玩一天。(周令知攝) 黃金周期間大量旅客訪港。(周令知攝) 黃金周期間大量旅客訪港。(周令知攝) 黃金周期間大量旅客訪港。(周令知攝) 黃金周期間大量旅客訪港。(周令知攝) 黃金周期間大量旅客訪港。(周令知攝)
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