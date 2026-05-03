五一黃金周｜廣州旅客日花萬元遊港 深圳旅客大讚香港舒服

內地五一黃金周假期展開，截至今日(3日)早上10時，約6.1萬內地旅客入境。雖然下午天公不作美，黃色暴雨警告信號一度生效，但仍然無阻旅客興致。有旅客直言，香港的購物與觀光體驗仍具吸引力；亦有旅客認為大風大雨下看海更有感覺。

來自廣州的譚先生今日與家人來港展開「一日快閃」行程。他透露，女兒和母親從未來過香港，因此決定在黃金周訪港；雖然特意選擇今日出發以避開黃金周首兩日的長假期高峰，但仍感嘆中環等地依然人頭湧湧。他與家人一起去了中環及堅尼地城等近年熱門的「小紅書」打卡勝地；下午準備前往尖沙咀星光大道及海港城購物逛街，傍晚再轉往旺角感受地道氣氛。