顯徑邨有猴子爬上8樓窗外住戶首次目擊　獲告誡切勿餵食：免後患

野生動物與城市建築有時僅一窗之隔。有大圍居民在剛過去的周六，發現寓所的窗外竟攀有一隻體型健壯的野生猴子，當時牠正捉緊窗戶的欄柵。該居民指，一直都知道後山有猴子，但今次是首次有猴子「爬上屋」，直言當刻比起害怕，反而更擔心其安危，「第一時間係擔心佢跌落去多啲」，幸最後牠安全沿外牆水管爬回地面，最後無事。

「餵嘢食帶晒全家過嚟」 一名居於顯徑邨某座8樓的居民，在社交平台分享這幕「不速之客」到訪的畫面，指發現猴子在窗外一刻「個腦完全hand(hang)咗機」，並打趣地問網民「孫悟空到訪正常步驟應該點做」。多名網民均語重心長告誡他不要餵食猴子，「真係唔好用食物引起，免後患，版主小心為妙」、「千祈唔好餵嘢食，等陣帶哂全家仔女阿爺阿婆過嚟」、「比佢知道你間屋有嘢食你就知死，早幾年有人試過比成群馬騮走咗入屋，間屋仲亂過比人爆完格咁。」