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出版：2026-May-03 17:22
更新：2026-May-03 17:22

顯徑邨有猴子爬上8樓窗外住戶首次目擊　獲告誡切勿餵食：免後患

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顯徑邨有8樓住戶驚見單位外有野生猴子。(Threads圖片)

顯徑邨有8樓住戶驚見單位外有野生猴子。(Threads圖片)

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野生動物與城市建築有時僅一窗之隔。有大圍居民在剛過去的周六，發現寓所的窗外竟攀有一隻體型健壯的野生猴子，當時牠正捉緊窗戶的欄柵。該居民指，一直都知道後山有猴子，但今次是首次有猴子「爬上屋」，直言當刻比起害怕，反而更擔心其安危，「第一時間係擔心佢跌落去多啲」，幸最後牠安全沿外牆水管爬回地面，最後無事。

顯徑邨有8樓住戶驚見單位外有野生猴子。(Threads圖片) 顯徑邨有8樓住戶驚見單位外有野生猴子。(Threads影片截圖) 顯徑邨有8樓住戶驚見單位外有野生猴子。(Threads影片截圖) 顯徑邨有8樓住戶驚見單位外有野生猴子。(Threads影片截圖) 顯徑邨有8樓住戶驚見單位外有野生猴子。(Threads影片截圖) 顯徑邨有8樓住戶驚見單位外有野生猴子。(Threads影片截圖) 顯徑邨有8樓住戶驚見單位外有野生猴子。(Threads截圖) 有其他網民稱，曾見過猴子無視燈柱上的鐵絲繼續向上爬。(Threads影片截圖) 有其他網民稱，曾見過猴子無視燈柱上的鐵絲繼續向上爬。(Threads影片截圖) 有其他網民稱，曾見過猴子無視燈柱上的鐵絲繼續向上爬。(Threads影片截圖)

「餵嘢食帶晒全家過嚟」

一名居於顯徑邨某座8樓的居民，在社交平台分享這幕「不速之客」到訪的畫面，指發現猴子在窗外一刻「個腦完全hand(hang)咗機」，並打趣地問網民「孫悟空到訪正常步驟應該點做」。多名網民均語重心長告誡他不要餵食猴子，「真係唔好用食物引起，免後患，版主小心為妙」、「千祈唔好餵嘢食，等陣帶哂全家仔女阿爺阿婆過嚟」、「比佢知道你間屋有嘢食你就知死，早幾年有人試過比成群馬騮走咗入屋，間屋仲亂過比人爆完格咁。」

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有其他留言就建議，事主應向管理處反映情況，「我住你上少少，十幾年前都有馬騮爬水管上黎，抆走左我媽天神個孖桔，同管理處講完幾日後就有圍拮拮網喺d水管到」，也有人戲言「睇佢啲眼神有啲憂鬱咁，佢係咪喺你個窗口度等咗好耐都冇嘢畀佢食呀」、可能阿馬榴大哥，以為你被困，佢想救你出黎(嚟)！」另有網民上傳一段片段，顯示有猴子無視街燈燈柱上的鐵絲，而繼續向上爬及躍向大廈平台覓食。

遇到野豬點算？勿接觸或餵飼保持鎮定（am730製圖） 遇到野豬點算？勿接觸或餵飼保持鎮定（am730製圖） 遇到野豬點算？勿接觸或餵飼保持鎮定（am730製圖） 遇到野豬點算？勿接觸或餵飼保持鎮定（am730製圖）

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