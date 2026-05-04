【繞場一週】港首代表晉級冬奧短道速滑決賽　獲馬會頒獎金

雖然香港位處亞熱帶地區，但冰雪運動越來越受歡迎，Jessie不少朋友都會趁假日在內地滑雪。不過，要在本港發展冬季運動，在不少人眼中感覺離香港很遠。早前本港體壇迎來好消息，滑冰運動員林靜欣在米蘭科爾蒂納冬季奧運會，於短道速滑女子 1500 米決賽中取得歷史性第七名佳績。在週日舉行的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式上，她更獲馬會頒發獎金，成為「計劃」推出以來首位獲獎勵的冬奧代表。 有別於過去頒獎禮，今次儀式在溜冰場進行。中國香港代表團今年二月派出歷來最大陣容踏上冬奧舞台，在四名參賽運動員中，19歲的林靜欣首戰冬奧即有好成績，獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發375,000 港元獎金。

主禮嘉賓之一、馬會公司事務執行總監譚志源，特別讚揚林靜欣發揮速度和拼勁，刷新港隊在冬奧的最佳成績，更展現香港運動員全力以赴、我做得到的堅毅精神，並有助提升大眾對冰雪運動的關注，鼓勵更多年輕人參與其中，勇敢追夢。

林靜欣亦表示，能夠踏上奧運舞台已是莫大的榮幸；與世界各地頂尖運動員同場競技，令她獲益良多，也讓她深刻體會到，不到最後一刻，絕不輕言放棄的精神。她衷心感謝教練的悉心指導和家人的無私支持，並感謝特區政府、體院、馬會、港協暨奧委會及社會各界的鼓勵與支持。 馬會贊助體院於2023年推出為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，設現金獎獎勵在頂尖大型運動會中表現優秀的中國香港運動員，涵蓋包括：奧運會、殘疾人奧運會、亞運會、亞洲殘疾人運動會、世界大學生運動會、全國運動會及殘疾人運動會，以及其相關的冬季運動會。其中，在奧運及殘奧會上獲得第四至八名的運動員亦可獲獎勵。

Jessie知道，至今馬會已透過計劃發放近9,500萬港元現金獎勵。值得一提是，馬會在過去十年已捐款近67億港元，支持精英及社區體育發展，功不可沒。隨著未來馬會將繼續支持體育發展，建設更美好的社會，相信體壇將來定必發光發亮，全民運動絕非遙不可及。

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