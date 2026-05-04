五一反罪惡拘84人 警檢含火藥高速滅火槍

警方西九龍總區於五一長假期間展開反罪惡執法行動，拘捕84人，涉及販運及管有危險藥物、無牌管有火器等，其中在一間酒吧內檢獲一件含火藥的高速滅火槍。警方指，有關裝置內含高速噴射的化學粉末，可令人短暫失明及失去反抗能力，吸入相關粉末亦可能有損健康，正就其槍械性能、來源及流入香港的途徑展開調查。

西九龍總區於上周五及六突擊巡查尖沙咀及旺角等多間娛樂場所，亦在多處設置路障截查可疑車輛，打擊涉及車輛的毒品、暴力及交通罪行。拘捕57男27女，包括3名娛樂場職員，年齡介乎18至67歲，涉嫌販運及管有危險藥物、酒後及藥後駕駛、無牌駕駛、沒有第三者保險、管有攻擊性武器、無牌管有火器、未獲授權而取用交通工具，以及未攜帶身份證明文件等罪行。當中18歲女被捕人因涉嫌未攜帶身份證明文件，而一名19歲少女則涉違反法庭保釋條件被通緝而被捕。

警方巡查娛樂場所時，檢獲多種武器包括一把懷疑火器、3粒懷疑彈藥、伸縮棍和牛肉刀等。在行動中亦檢獲黑市值約9萬元毒品，包括在不同娛樂場所檢獲懷疑冰毒、大麻等，截獲兩架懷疑「毒品快餐車」，檢獲包括依托咪酯煙彈及粉末、可卡因及冰毒等懷疑毒品，拘捕兩名分別21及28歲男子。在路障截查期間，拘捕多名涉酒後及藥後駕駛人士，包括一名行為異常的駕駛男子，經快速口腔液測試，發現其對毒品呈陽性反應，並在他身上檢獲多張他人的信用卡。