港青置業渴望指數屬中等水平 五成人認為難儲首期

香港樓價高企，置業困難。有調查發現，18至40歲青年置業渴望指數為5.06分（10分為最高），其中31至35歲青年最渴望置業。首期開支被視為置業最大障礙，逾半認為無可能儲到首期或需時十年以上。六成七支持推出首置青年免息貸款計劃。研究團體建議研究推出「首置免息貸款」的先導計劃，提供適量名額協助首置人士購買私人住宅單位，達成置業的目標。

公屋聯會及新青年論壇於3至4月訪問1,073名年滿18歲香港市民，當中321名為18至40歲青年。結果顯示，以10分最高，18至40歲青年置業渴望指數為5.06分，屬中等水平，但傾向「不渴望置業」(1至3分)的比例達48%，高於表示渴望置業(5至7分)的31.8%。其中31至35歲青年最渴望置業(5.53分)；26至30歲則最低(4.74分)。