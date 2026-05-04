港青置業渴望指數屬中等水平 五成人認為難儲首期

香港樓價高企，置業困難。有調查發現，18至40歲青年置業渴望指數為5.06分（10分為最高），其中31至35歲青年最渴望置業。首期開支被視為置業最大障礙，逾半認為無可能儲到首期或需時十年以上。六成七支持推出首置青年免息貸款計劃。研究團體建議研究推出「首置免息貸款」的先導計劃，提供適量名額協助首置人士購買私人住宅單位，達成置業的目標。
公屋聯會及新青年論壇於3至4月訪問1,073名年滿18歲香港市民，當中321名為18至40歲青年。結果顯示，以10分最高，18至40歲青年置業渴望指數為5.06分，屬中等水平，但傾向「不渴望置業」(1至3分)的比例達48%，高於表示渴望置業(5至7分)的31.8%。其中31至35歲青年最渴望置業(5.53分)；26至30歲則最低(4.74分)。
不渴望置業的原因，近半因樓價太高難以負擔，其次為不想承擔長期供樓壓力」(21.3%)及與家人同住未有迫切需要(19.9%)。而渴望置業者則多認為「有樓先可以安居樂業」(36.7%)。
問及置業困難，首期開支被視為最大障礙，25.7%表示「根本儲唔到首期」，另有26.5%估計需時10年以上，合計超過一半。
就協助上車措施，在整體受訪市民層面，67.4%認同為首置青年提供首期免息貸款計劃；另有60.9%支持將白表居屋的首期比例由10%下調至5%。此外，54.1%支持提早提取強積金作首次置業用途，但亦有27.1%不支持，當中56.4%認為強積金應保留作退休用途。
在土地及房屋規劃方面，約七成市民支持增加北部都會區公營房屋人均居住面積，並將最低單位面積提高至300呎以上。研究建議政府檢視提取強積金、降低首期門檻及推出免息貸款等措施，並透過北都發展提升居住質素，回應青年「住得大啲、住得好啲」的共同期望。