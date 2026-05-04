強積金行政費有望再減 積金易已全數納12受託人

積金局前年推出「積金易」平台，整合市面各個強積金計劃。積金局主席劉麥嘉軒指，最後一個強積金計劃已於上月底加入平台，歷時近兩年的上台工作正式完成，預計隨著「積金易」使用率持續上升，強積金行政費有望進一步下降至0.2%至0.25%，並有信心10年內可節省500億元行政開支。

「積金易」平台自前年6月啟用後，分階段把全港12個強積金受託人的計劃納入平台。劉麥嘉軒在網誌表示，最後一個強積金計劃已於上月底加入「積金易」，歷時近兩年的上台工作正式完成，平台將可一站式處理涉及約500萬名計劃成員、30萬名僱主、1,100萬個帳戶，以及逾1.5萬億元退休儲蓄的強積金計劃行政工作。