強積金行政費有望再減 積金易已全數納12受託人

積金局前年推出「積金易」平台，整合市面各個強積金計劃。積金局主席劉麥嘉軒指，最後一個強積金計劃已於上月底加入平台，歷時近兩年的上台工作正式完成，預計隨著「積金易」使用率持續上升，強積金行政費有望進一步下降至0.2%至0.25%，並有信心10年內可節省500億元行政開支。
「積金易」平台自前年6月啟用後，分階段把全港12個強積金受託人的計劃納入平台。劉麥嘉軒在網誌表示，最後一個強積金計劃已於上月底加入「積金易」，歷時近兩年的上台工作正式完成，平台將可一站式處理涉及約500萬名計劃成員、30萬名僱主、1,100萬個帳戶，以及逾1.5萬億元退休儲蓄的強積金計劃行政工作。
行政費上月已減至0.29%
劉麥嘉軒指，樂見「積金易」使用率持續上升、規模效益愈加顯著，強積金行政費自平台前年投入運作後，已由過往平均0.58%下調至0.37%，自上月起更進一步下調至0.29%，比受託人過去平均收取的0.58%少一半。隨著愈來愈多用戶以電子方式使用「積金易」，她相信收費未來可再下降至0.20%至0.25%，並有信心在不足10年內，節省500億元行政開支，形容相關減費將直接惠及所有強積金計劃成員，長遠為他們的退休儲蓄帶來更可觀回報。
另外，隨著所有強積金計劃加入「積金易」，服務需求持續上升，積金局亦會全面加強支援，包括延長3個「積金易」服務中心的周六服務時間及加開周日，又已在不同港鐵站設立註冊及查詢站，協助打工仔即場註冊戶口和解答疑問。積金局未來將與民政事務總署、房委會及地區團體等合作，走入社群舉辦講座及設立註冊及查詢站。