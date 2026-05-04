黃金周周日逾百萬人次進出 雷雨無阻旅客遊港

內地五一黃金周假期過了一半，截至昨晚9時，約103萬內地旅客入境；雖然下午天氣轉壞，黃色暴雨警告信號一度生效，但未有影響旅客興致。有旅客直言，在大風大雨下看海別有一番感覺，亦有旅客認為香港的購物及觀光體驗仍具吸引力。財政司長陳茂波表示，本港市面人流暢旺，不少商舖及食肆預期黃金周期間可迎來不俗的生意表現。

今年五一黃金周內地享有5天假期，港人亦享3日的長周末。入境處預計黃金周期間有600萬人次進出香港，當中約500萬人次會經各陸路邊境管制站進出。入境處數字顯示，截至昨晚9時，約103萬人出入境，當中有約19.4萬內地客入境，約20.9萬港人離港。