黃金周周日逾百萬人次進出 雷雨無阻旅客遊港

內地五一黃金周假期過了一半，截至昨晚9時，約103萬內地旅客入境；雖然下午天氣轉壞，黃色暴雨警告信號一度生效，但未有影響旅客興致。有旅客直言，在大風大雨下看海別有一番感覺，亦有旅客認為香港的購物及觀光體驗仍具吸引力。財政司長陳茂波表示，本港市面人流暢旺，不少商舖及食肆預期黃金周期間可迎來不俗的生意表現。
今年五一黃金周內地享有5天假期，港人亦享3日的長周末。入境處預計黃金周期間有600萬人次進出香港，當中約500萬人次會經各陸路邊境管制站進出。入境處數字顯示，截至昨晚9時，約103萬人出入境，當中有約19.4萬內地客入境，約20.9萬港人離港。
陳茂波：港市面人流暢旺
陳茂波昨日發表的網誌指，黃金周踏入第三天，本港市面人流暢旺，營商氣氛持續積極正面；5月首兩天經各口岸入境的旅客已逾60.2萬人次，按年增長6%。陳茂波亦觀察到，過去數天無論在鬧市商場或郊野景點，隨處可見訪港旅客與市民的身影，不少商戶及食肆均對黃金周的生意表現表現持樂觀態度。
讚購物與觀光體驗仍具吸引力
昨日適逢黃金周周日，本港天氣不穩，黃色暴雨警告信號一度生效，昂坪360纜車亦受雷雨影響暫停服務。來自廣州的譚先生昨與家人展開「一日快閃」行程，首站到中環及堅尼地城等「小紅書」熱門打卡勝地；下午則到尖沙咀星光大道一帶及海港城購物，傍晚再轉往旺角感受地道氣氛。譚先生坦言，雨天出行及人潮均超乎預期，但認為香港的購物與觀光體驗對家人而言仍相當具吸引力。
廣州客：大風大雨更有感覺
來自廣州的李先生與女友趁五一假期，先後已到澳門及深圳旅遊，昨來港遊玩一天。他透露，今次訪港主要希望與女友感受香港氣氛，並到星光大道打卡，因此暴雨未有影響心情，「都是看海，大風大雨反而更有感覺」。
他坦言今次花費不會很多，「吃個飯，買點藥回家」，並表示待日後天氣轉好，會再度來港參觀更多旅遊景點。