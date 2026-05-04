陳茂波：迎5年來最強勁季度GDP增長 香港經濟要著重「穩」積極「進」

本港今年首季的本地生產總值(GDP)明日公布。財政司長陳茂波預告，隨著私人消費持續改善及出口、固定投資表現繼續向好，首季GDP預估數字將較去年第四季經修訂的4.0%增長進一步加快，成為近5年來最強勁的季度增長。

陳茂波在網誌提到，本地消費市道已呈明確復甦趨勢，居民在港消費亦自去年第二季起止跌回升，今年以來情況更進一步改善。他引述主要電子支付平台數據指，居民日常消費開支連續6個季度按年增加，今年首季與零售和飲食相關消費按年增5.2%，非快餐類食肆的消費更增加近8%。他又指，訪港旅遊業持續暢旺，全年訪港旅客量有機會超出原先預估的5,380萬人次，預料帶動全年與入境旅遊相關的總消費增加至逾2,400億元，將鞏固本地零售及餐飲業進一步向好的態勢。