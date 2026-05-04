謝振中獲任新聞處處長周二履新　首位非政務官背景人士出任

月薪約28萬合約期三年

49歲的謝振中科大畢業，擁有財務學工商管理學學士學位，曾在銀行業工作，1999年加入警隊，2015年調任警察公共關係科，2019年反修例期間每日主持警方記者會，漸為公眾熟悉。他之後調任葵青警區指揮官，及借調到保安局擔任首席助理秘書長，負責抗疫及隔離設施工作。李家超當選行政長官後，謝振中加入特首辦出任傳訊秘書，2024年升任新聞統籌專員，李家超落區及外訪，均見到謝振中陪同。

新聞處處長職位自廖李可期3月底升任保安局常秘後，已懸空數星期，由一位副處長署任。自回歸以來，11名新聞處處長都是政務官，今年2月首次公開招聘該首長級、甲級政務官職位，條件包括要有至少15年行政管理經驗、政治觸覺、熟悉傳媒事務。月薪約28萬元，職位是D6級，合約期三年，較謝振中現職的D4級、月薪24.9萬元高。