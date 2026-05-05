【繞場一週】六合彩「載夢．積善」　半世紀貢獻社會逾850億

Jessie與不少香港人一樣，每逢六合彩攪珠都會參與，中唔中獎無所謂，落空也可當作做慈善。今年是六合彩50歲，Jessie作為六合彩「粉絲」，剛剛過去週末，便到了由馬會舉辦、在中環大館舉行的「六合彩50週年展覽」，從中了解六合彩過去半世紀如何陪伴香港人成長及其慈善貢獻。

自1976年推出以來，馬會向獎券基金合共貢獻逾300億港元，另外向香港特區政府繳交超過550億港元的獎券博彩税，共資助逾300間社福機構及超過25,000個社會福利項目。近5年來，獎券基金撥款高達195億港元以回應社會各方面的最迫切需要，包括投放大約一半撥款（即約100億港元）以資助安老服務，近三分之一（即約56億港元）用於康復服務，以及劃撥餘款約40億港元在家庭及兒童福利、社會福利支援及青少年服務，讓長者、殘疾人士、有需要家庭，以及面對不同挑戰的青少年等社會上最有需要的一群直接受惠。



透過六合彩，馬會不僅讓真正有需要的市民獲得支援，更為他們帶來希望、尊嚴及生活改善。六合彩能夠發揮這樣的社會功能，有賴馬會獨特的綜合營運模式，以及以最高誠信標準為基石的核心價值，有效地把博彩需求引導並受規管，深得社會信任；再結合馬會建設更美好社會的宗旨，成功地透過向政府繳納博彩稅及其他稅項、創造就業、撥款予獎券基金，以及慈善貢獻，為社會創造高效價值。



六合彩成功協助政府打擊當年非法賭博活動「字花」，但現時非法賭博營辦商仍透過社交媒體不斷誘使香港市民參與投注，當中不少更是年輕人。我們必須正視，保護我們的社會，並確保馬會能夠繼續透過稅款、慈善捐款，以及透過六合彩來回饋社會。