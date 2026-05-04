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出版：2026-May-04 11:22
更新：2026-May-04 11:22

五一黃金周︱內地客火石洲捉海膽　環團憂效仿致過度採捕破壞食物鏈

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內地客火石洲捉海膽，環團憂效仿致過度採捕破壞食物鏈。(資料圖片)

內地客火石洲捉海膽，環團憂效仿致過度採捕破壞食物鏈。(資料圖片)

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五一黃金周長假期，有內地旅客在小紅書發文，指在西貢火石洲附近浮潛捉海膽，又上載打開海膽的照片遭批評破壞大自然生態。世界自然基金會海洋保育主管彭莉恩今早(4)在電台節目中以釣魚作比喻，指個別人士拿走少量海洋生物看似無傷大雅，但捉海膽行為在網上容易引起網民學習仿效，若大量遊客同時在海中過量採捕，將嚴重破壞自然食物鏈，警告過度採捕會嚴重破壞海洋食物鏈及生態平衡。

大部分遊客願配合不踩珊瑚

彭莉恩又指，本地海膽有不同種類，其中一種「紫海膽」數量正逐步減少，市民更應好好保護。另外，基金會團隊於黃金周期間到橋咀島進行生態視察，發現每日平均有近2,000名遊客到訪，當中約一半為內地旅客。團隊在浮潛熱點設置浮波，提醒遊客避免在淺水珊瑚區上落水，並教導新手避免在珊瑚上站立休息，大部分遊客經過勸導和溝通後都願意配合，但部分人浮潛時無穿浮衣，有機會踩到珊瑚。

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內地客火石洲捉海膽，環團憂效仿致過度採捕破壞食物鏈。(資料圖片) 方國珊指，東壩長假期首日錄破紀錄5700人次。(資料圖片)

東壩長假期首日錄破紀錄5700人次

西貢區議員、新界東南立法會議員方國珊在同一節目表示，萬宜水庫東壩在長假期首日錄得破紀錄的5,700人次，整體秩序大致良好。交通方面，入東壩的車速因單線雙程較慢，且曾發生遊客因「人車爭路」而擦傷手肘等事件，但整體交通秩序良好，的士及小巴的接駁安排也較去年準備充足。她樂見部分旅客選擇「錯峰出行」，留在西貢市中心光顧海鮮檔或乘搭街渡，帶旺當區商戶及船家生意。

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