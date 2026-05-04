食客指控牛奶冰室提供生肉餅　侍應回應：美國黑毛豬係粉紅啲　餐廳指員工回應不準確(更新)

食物安全非常重要，近日有食客控訴一間牛奶冰室的沙田分店呈上生肉餅。當向侍應投訴時，對方回應 ：「美國黑毛豬係粉紅啲，所以係正常嘅」。當餐廳終於願意換上其他食品時，才向食客承認檢查肉餅後發現是生的，令事主大感不滿。牛奶冰室回覆《am730》查詢，指員工當時的表述不準確，會加強培訓，並加強出品檢查及廚房操作流程。

事主上周五在社交平台Threads發布片段，看到桌上的一碟肉餅呈粉紅色、黐底，亦「拮唔入」。事主當時向侍應投訴，引述對方指：「美國黑毛豬係粉紅啲，所以係正常嘅」。事主則強調：「咩品種都好，都唔會熟咗仲黐底+拮唔入。」 不滿餐廳理論時未檢查清楚 其後由經理負責調停事件，但事主形容只是「雞同鴨講2.0」。最後，餐廳願意換上其他食物，當上菜3分鐘後，職員突然向事主道歉，指檢查後現肉餅是生的。事主不滿並發文指：「呢間餐廳喺同我理論嗰兩次之前都冇check(檢查)過，懷疑佢呢套『美國黑毛豬』嘅話術已經令到無數水魚食物中毒」。