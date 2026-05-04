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出版：2026-May-04 12:49
更新：2026-May-04 12:49

杏花邨16歲少年吸依托咪酯猝死　18歲友人認吸毒罪6.1判刑

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杏花邨16歲少年吸「太空油」猝死，18歲友人認吸毒罪6.1判刑。(資料圖片)

杏花邨16歲少年吸「太空油」猝死，18歲友人認吸毒罪6.1判刑。(資料圖片)

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杏花邨16歲少年去年猝死，其友人當晚曾前往死者住所一同吸食依托咪酯(太空油)。涉案友人今日(4)於東區裁判法院承認吸食危險藥物罪，案件押後至61日判刑，以待索取感化及驗尿報告，期間被告續准保釋。

被告梁卓銘(18)，被控於去年724日在香港吸食危險藥物、即依托咪酯。案情指，死者母親當日發現死者在杏花邨住所內昏迷不醒，送院後當晚證實不治。警方翌日拘捕被告，他在警誡錄影會面中稱與死者因踢足球而相識逾3年，當日凌晨在死者邀請下前往其住所內吸食依托咪酯，他當時給了死者500元，而死者則支付給一名運毒司機，兩人其後一起吸食依托咪酯，而煙彈事後已被他扔棄。

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事後被趕出校及失去好友

辯方求情時指，被告過去無案底，案發時受死者邀請而吸毒，其角色被動，而被告當時因飲酒欠缺理智判斷下犯案。事後被告不但被趕出校，亦被原本所在的足球隊革除，更失去最好的朋友，已受到嚴重懲罰，望法庭以罰款形式處理。辯方又指，驗屍報告顯示死者有吸食其他危險藥物，這與被告無關，希望法庭判刑時不會把死者因素納入考慮。主任裁判官張志偉指，本案是針對被告，故判刑只會考慮被告的個案，惟罰款並不可取，考慮到被告年輕及無案底，現階段先索取感化報告和驗尿報告，押後至61日再判刑。

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案件編號：ESCC1918/2025

依托咪酯｜Etomidate又稱太空油會引致頭痛及嘔肚。（Hong Kong Police FB） 依托咪酯｜長期服用Etomidate（又稱太空油）可引致幻覺及呼吸暫停。（Hong Kong Police FB） 依托咪酯｜吸食Etomidate（又稱太空油）後會進入麻醉狀態。（Hong Kong Police FB）

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