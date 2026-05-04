杏花邨16歲少年吸依托咪酯猝死　18歲友人認吸毒罪6.1判刑

被告梁卓銘(18歲)，被控於去年7月24日在香港吸食危險藥物、即依托咪酯。案情指，死者母親當日發現死者在杏花邨住所內昏迷不醒，送院後當晚證實不治。警方翌日拘捕被告，他在警誡錄影會面中稱與死者因踢足球而相識逾3年，當日凌晨在死者邀請下前往其住所內吸食依托咪酯，他當時給了死者500元，而死者則支付給一名運毒司機，兩人其後一起吸食依托咪酯，而煙彈事後已被他扔棄。

事後被趕出校及失去好友

辯方求情時指，被告過去無案底，案發時受死者邀請而吸毒，其角色被動，而被告當時因飲酒欠缺理智判斷下犯案。事後被告不但被趕出校，亦被原本所在的足球隊革除，更失去最好的朋友，已受到嚴重懲罰，望法庭以罰款形式處理。辯方又指，驗屍報告顯示死者有吸食其他危險藥物，這與被告無關，希望法庭判刑時不會把死者因素納入考慮。主任裁判官張志偉指，本案是針對被告，故判刑只會考慮被告的個案，惟罰款並不可取，考慮到被告年輕及無案底，現階段先索取感化報告和驗尿報告，押後至6月1日再判刑。