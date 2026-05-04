五一黃金周｜內地遊客受訪指扔垃圾罰款就可　事主小紅書發文轟港人雙重標準嚴重

內地五一黃金周期間，大批遊客到香港郊外遊。有內地遊客受訪時指漁護署不准亂倒食物殘渣的規定可笑，指：「交錢不就行了」，引起網上輿論。受訪者其後在「小紅書」發文，指：「素質這東西別張口就來分對啥，高低立見，早就聽說雙標嚴重，百聞不如一見」。

大批遊客到鹹田灣露營，有內地人因為亂倒食物殘渣被罰款，其朋友接受Now新聞台訪問指：「我覺得很可笑，我交錢不就行了。他有沒有權利不帶走垃圾？有嗎？有沒有？你可以叫警察把他捉走。只是知道不能吸煙，公共場所不能吸煙，剛才來問了穿馬甲那個(漁護署職員)，我問能不能吸煙，他說可以吸」。說畢，該名受訪者對著鏡頭吸煙，大批香港網民不滿此內地遊客態度囂張，不尊重自然環境。Now其後刪去了這名受訪者的訪問。

自稱是該名受訪者的網民在「小紅書」發文，其用戶名稱是「鹹田灣5.1被採訪人(沒扔垃圾)」，在用戶簡介中寫「本人不是扔垃圾的，沒有被罰款，只是現場站出來說兩句，扔垃圾行為是錯誤的，大家要保護環境」。他在文中指是在乘車時認識被罰款的重慶大學生，指洗手間附近沒有禁止食物殘渣的告示。而兩名漁護署人員證件不齊全、證據不夠充分，直接開出高額罰款，期間不能用普通話正常溝通。

受訪者續指：「沙灘上有帶狗來的外國白人，帶的狗隨地大小便。他們不管，抓住一個啥也不懂的小孩，在沒告知的情況下使勁罰，張口閉口就是香港怎麼怎麼樣」。他續指初衷是幫新認識一天的朋友「維權」，站出來理論卻被惡意剪輯、斷章取義。他表示：「被罰錢的沒事，都在噴我。罰了錢還上電視，有這功夫多買幾個大垃圾桶送過去吧加油。」