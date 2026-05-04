五一黃金周︱九龍公園噴水池點解成打卡熱點？ 原來一影后曾取景拍照

五一黃金周假期吸引不少內地旅客來港旅遊，多個熱門景點均人頭湧湧，近日有報道指九龍公園噴水池成為新打卡熱點，引發關注討論，及後發現九龍公園噴水池曾是一位影后取景拍照的地方。

社交平台照片可見，即使近日天氣不穩，九龍公園內仍人潮不斷在噴泉打卡拍照，大多是內地年輕女子。有四川遊客指，社交平台小紅書有帖文說此處噴泉很漂亮，故一直很想來。亦有深圳遊客表示，有人說有「紫色的噴泉」，原以為池水是紫色，來到後發現不是，笑言「可能有美顏成份」。

「范冰冰同款噴水池」成小紅書流量密碼

資料顯示，九龍公園噴水池於去年3月優化設施，選用浪漫淡紫色為主調，除了池身髹滿淡紫色，連池邊座椅、牆身、石柱等都「變身」。另外，於噴水池優化工程前，金馬獎影后范冰冰曾為內地雜誌拍攝模特照，在九龍公園噴水池取景，故引來旅客打卡，「范冰冰同款噴水池」、「九龍公園紫色噴泉」成為小紅書流量密碼。