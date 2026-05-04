兩名港人日本飛驒山脈失蹤　日警及民間山岳救助隊今早搜救(更新)

尋找穗高岳山莊附近人士協助

有港人在社交平台Threads發文，指有兩名男性朋友在阿爾卑斯飛驒山脈沿繩下降受困，其中一人更失去意識。他指因為兩人滯留時間比計劃久，所以糧食短缺。加上當地天氣狀況太差，當地高山救援未能出動拯救，步行到受困地點亦需時。該名港人希望透過在網上發布消息，尋找在穗高岳山莊附近人士提供協助。

據當地媒體報道，5月3日下午約4時，一名22歲香港男子向岐阜縣高山市的穗高岳山莊通報，稱因天氣惡劣無法行動。他當時是與一名30歲香港男子登山，正攀登海拔3,163公尺的山峰。報道指岐阜縣警山岳警備隊於5月4日早上曾前往救援，但因強風及大雨被迫中斷行動，直升機也因能見度不足無法起飛。當局能與其中一名遇險者取得聯繫，但另一人已無法動彈。