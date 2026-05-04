兩名港人日本飛驒山脈失蹤　其中一人獲救另一證實死亡（更新）

【15:40更新】日本岐阜縣警方公布，在奧穗高岳遇山難的2名男子都被發現，其中30歲來自香港的男子已獲救並且仍有意識，已被送到長野縣松本市的醫院，而22歲居住在東京板橋區的男子，之前被發現在海拔3,163米，名叫「Gendarme」冰凍的岩山上，已失去知覺，中部日本電視台報道指已證實死亡。

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兩名港人在日本飛驒山脈失蹤，日警及民間山岳救助隊今早前往搜救。其中一人獲救，另一人則被判斷為「救助困難」。

今日早上，岐阜縣警山岳警備隊及民間山岳救助隊共派出4人，從山腳前往現場搜救。當局亦派出直升機，行動中成功救出其中一人，但另一人被判斷為「救助困難」。