兩名港人日本飛驒山脈失蹤　其中一人獲救另一人判斷為「救助困難」(更新)

今日早上，岐阜縣警山岳警備隊及民間山岳救助隊共派出4人，從山腳前往現場搜救。當局亦派出直升機，行動中成功救出其中一人，但另一人被判斷為「救助困難」。

兩名港人在日本飛驒山脈失蹤，日警及民間山岳救助隊今早前往搜救。其中一人獲救，另一人則被判斷為「救助困難」。

據當地媒體報道，5月3日下午約4時，一名22歲香港男子向岐阜縣高山市的穗高岳山莊通報，由於天氣惡劣，無法繼續攀山。至5月4日上午約11時，同行的30歲香港男子報告，在使用繩索下山時失去行動能力。

報道指岐阜縣警山岳警備隊於5月4日早上曾前往救援，但因強風及大雨被迫中斷行動，直升機也因能見度不足無法起飛。當局能與其中一名遇險者取得聯繫，但另一人已無法動彈。

入境事務處回覆《am730》查詢，指在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐名古屋總領事館了解情況，並已按當事人家屬意願提供可行協助。入境處會繼續與公署、總領事館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件。