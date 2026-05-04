港鐵Rapper離任車站助理　獨特廣播成絕響

在港鐵迪士尼站，用粵、普、英三語，兼帶著節奏唱出「Octopus keep left please」、「冇帶行李靠左入」的廣播爆紅、被稱為「港鐵Rapper」的車站助理Hinson，周日在社交媒體宣布，結束長達9年的鐵路臨時員工生涯。
Hinson在Instagram回顧近9年車站助理的故事，並揭開「港鐵Rapper」背後的辛酸與加入原因。Hinson透露，當時選擇做車站助理，是因「自小受日本鐵路文化熏陶，覺得站務員很有型，對成為站務員有1份憧憬」，而他在2017年11月通過面試正式加入港鐵成為外判車站助理。
對於獨特的「數白欖」提醒，Hinson表示，是由於在迪士尼綫服務時的「唔忿氣」，面對乘客並不聽從車站廣播，誓言「我要諗辦法令到呢班人聽我講嘢！」，令他創作出獨特的「數白欖」提醒以吸引遊客注意。
影片爆紅後，Hinson最初擔心「數白欖」提醒為同事及公司帶來麻煩，並感謝公司容許在原有廣播內容的基礎上進行「適度創作」。他提及，車站助理令他學習了多國語言，並笑言「韓文、俄文、泰文、日文都精進了不少」。
網民紛紛留言支持及感謝Hinson，「多謝帶畀香港人嘅另類歡樂，祝你未來會愈嚟愈好！」、「支持你繼續追夢，做自己喜歡的工作」、「祝你前途似錦」。