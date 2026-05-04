港鐵Rapper離任車站助理　獨特廣播成絕響

在港鐵迪士尼站，用粵、普、英三語，兼帶著節奏唱出「Octopus keep left please」、「冇帶行李靠左入」的廣播爆紅、被稱為「港鐵Rapper」的車站助理Hinson，周日在社交媒體宣布，結束長達9年的鐵路臨時員工生涯。

Hinson在Instagram回顧近9年車站助理的故事，並揭開「港鐵Rapper」背後的辛酸與加入原因。Hinson透露，當時選擇做車站助理，是因「自小受日本鐵路文化熏陶，覺得站務員很有型，對成為站務員有1份憧憬」，而他在2017年11月通過面試正式加入港鐵成為外判車站助理。