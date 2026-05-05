黃金周首4日近90萬內地人訪港 議員認同旅客良莠不齊

內地五一黃金周踏入最後一日，本港過去4日共最少89.8萬人次內地旅客訪港。大批內地客到西貢郊野地帶遠足和露營，有立法會議員認為大部分旅客都守規矩，但亦有良莠不齊的情況，坦言部分旅客要再教育。有保護團體就稱，旅客如在網上分享採捕海洋生物「戰利品」，或會引發模仿效應，恐導致海洋資源枯竭。

昨為內地五一黃金周假期第四天，截至昨晚9時，4日累計共錄得267.8萬人次出入境，包括89.8萬入境內地旅客人次。

西貢東壩一帶在黃金周首日有約5,700人次到訪，漁護署網站顯示昨早11時人流狀況仍然繁忙。西貢浪茄灣、西灣和鹹田灣的營地，連日來有眾多內地旅客露營，新界東南立法會議員方國珊在一個電台節目指，據其觀察鹹田灣有200至300個帳篷，但洗手間未能應付人流，有個別旅客要輪候20分鐘；又指營地亦有垃圾堆積，政府要調派西貢、將軍澳或沙田等地的清潔人手前往偏遠海灘處理，形容人手編配吃力。