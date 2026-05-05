黃金周首4日近90萬內地人訪港 議員認同旅客良莠不齊

內地五一黃金周踏入最後一日，本港過去4日共最少89.8萬人次內地旅客訪港。大批內地客到西貢郊野地帶遠足和露營，有立法會議員認為大部分旅客都守規矩，但亦有良莠不齊的情況，坦言部分旅客要再教育。有保護團體就稱，旅客如在網上分享採捕海洋生物「戰利品」，或會引發模仿效應，恐導致海洋資源枯竭。
昨為內地五一黃金周假期第四天，截至昨晚9時，4日累計共錄得267.8萬人次出入境，包括89.8萬入境內地旅客人次。
西貢東壩一帶在黃金周首日有約5,700人次到訪，漁護署網站顯示昨早11時人流狀況仍然繁忙。西貢浪茄灣、西灣和鹹田灣的營地，連日來有眾多內地旅客露營，新界東南立法會議員方國珊在一個電台節目指，據其觀察鹹田灣有200至300個帳篷，但洗手間未能應付人流，有個別旅客要輪候20分鐘；又指營地亦有垃圾堆積，政府要調派西貢、將軍澳或沙田等地的清潔人手前往偏遠海灘處理，形容人手編配吃力。
倡增更多洗手間清潔食水等基本設施
方國珊續說，公廁興建成本不菲，認為要加快考慮引入收費，以及增加更多洗手間、清潔食水等基本設施，強調收取的費用是用於改善旅遊設施。對於有內地旅客破壞環境，方國珊指現場主要為較年輕和高學歷旅客，認為大部分都有遵從勸喻，但認同現場有良莠不齊的情況，部分旅客需要加強教育。
西貢區議員張美雄在同一節目稱，黃金周第二日中午在鹹田灣發現並不多帳篷，亦「未係好多人」，但到黃昏左右就逐漸多人。他表示，有內地旅客稱多會在留宿翌日離開，至同日傍晚下一批旅客又會到。他留意到，漁護署有派員向每個帳篷內的人派單張及勸喻，但黃昏後人流太多難逐一勸喻，又說內地旅客「好守規矩」，會排隊和包好垃圾才棄置。
網上分享採捕海洋生物片易引模仿
另外，有內地旅客疑在西貢火石洲海域潛水後，採捕海膽食用並放到社交平台分享。世界自然基金會香港分會代理海洋保育主管彭莉恩於另一節目說，即使個別人士採捕小量海洋生物看似無傷大雅，惟一旦網民分享「戰利品」便容易引發模仿效應，如有若干旅客同時過量採捕，恐導致海洋資源枯竭，嚴重破壞生態平衡。方國珊就指，火石洲海岸範圍並未納入海岸保護區，未來值得加強宣傳特定範圍不應採捕或取走海洋生物等。