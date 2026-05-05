工展會12月迎第60屆 廠商會推「企業出海策劃師」服務

內地企業經香港「出海」趨頻繁，廠商會宣布推出「企業出海策劃師」服務，為有意拓展海外市場的內地企業提供全鏈條、一站式的支援計劃。另外，廠商會的年度活動於下半年陸續推出，包括工展會購物節、7月的國際教育及職業展覽，12月迎來第60屆的工展會，盼藉活動為本地消費注入動能。

新推的「企業出海策劃師」服務，廠商會將為每家參與企業配對專屬策劃師，深入了解其產品優勢、目標市場及發展痛點，度身制定清晰可行的出海路線圖；涵蓋企業在港設立及營運支援、ESG合規與綠色轉型部署、產品檢測與國際認證、技術升級轉化、品牌策略與市場推廣，以至銷售網絡拓展等全流程支援。