工展會12月迎第60屆 廠商會推「企業出海策劃師」服務

內地企業經香港「出海」趨頻繁，廠商會宣布推出「企業出海策劃師」服務，為有意拓展海外市場的內地企業提供全鏈條、一站式的支援計劃。另外，廠商會的年度活動於下半年陸續推出，包括工展會購物節、7月的國際教育及職業展覽，12月迎來第60屆的工展會，盼藉活動為本地消費注入動能。
新推的「企業出海策劃師」服務，廠商會將為每家參與企業配對專屬策劃師，深入了解其產品優勢、目標市場及發展痛點，度身制定清晰可行的出海路線圖；涵蓋企業在港設立及營運支援、ESG合規與綠色轉型部署、產品檢測與國際認證、技術升級轉化、品牌策略與市場推廣，以至銷售網絡拓展等全流程支援。
廠商會會長盧金榮表示，有別坊間的企業出海服務，該會會針對中小企及尋求升級轉型的傳統製造業，而「出海策劃師」亦由商會董事擔任，善用該會龐大的會員網絡及國際聯繫，推動香港中港企業協同互補。
下半年陸續舉行不同活動
盧金榮又表示，廠商會下半年將陸續舉辦不同活動，不只有工展會購物節、國際教育及職業展覽等；而12月的工展會更迎來第60屆，預告場內或設工展會歷史展覽，並研推出60元產品、60歲長者免費入場等慶祝活動。
中東局勢致長途運費倍增
談到中東局勢，盧金榮指，戰事影響企業物流成本，中短途航線運費上升10%至30%，長途航線更上升50%至100%，連帶保險及燃油附加費有所增加，部分金屬及塑料等原材料價格亦上升10%至30%。同時，企業交付時間延長兩至三星期，令資金壓力上升，但又難以完全轉嫁成本予消費者，因此利潤收窄。他建議，政府加大力度支持企業綠色轉型，尋找清潔能源，或研發新材料以減少對石油和其副產品的依賴。