新聞處處長謝振中今履新 回歸後首位非政務官背景人士出任

新任新聞處處長謝振中今日履新。公務員事務局長楊何蓓茵表示，謝振中擁有豐富的公共行政經驗，善於處理傳媒和公共關係，具備出色的領導及管理才能。有信心政府新聞處在他帶領下，將會致力促進外界對政府政策及立場的了解，並向全世界說好香港故事。
謝振中在香港科技大學畢業，擁有財務學工商管理學學士學位，曾在銀行業短暫工作。於1999年加入警隊，為公眾熟悉是緣於2019年反修例期間負責警察公共關係科事務，幾乎每天主持下午4時的警方記者會。其後調任葵青警區指揮官，兩年後借調到保安局，任首席助理秘書長，加入抗疫特遣隊。
李家超2022年當選行政長官後，謝振中同年8月按公務員聘用條款借調至行政長官辦公室，出任傳訊秘書，並在2024年6月起出任新聞統籌專員，就重大政策計劃出台，制定新聞資訊和公共關係策略；協調重大政策計劃出台時間表；策劃和安排行政長官參與的公職活動，包括海外訪問、巡視社區等。
自回歸後，新聞處處長均由政務官出任。民政及青年事務局在2026年2月就政府新聞處處長職位進行包括公開及內部招聘，經遴選後謝振中被評選為最合適人選。政府按公務員聘用條款聘任謝振中為政府新聞處處長，於今日生效。新聞處處長為D6級，月薪約28萬元，較新聞統籌專員的D4級、月薪24.9萬元高。