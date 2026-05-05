新聞處處長謝振中今履新 回歸後首位非政務官背景人士出任

新任新聞處處長謝振中今日履新。公務員事務局長楊何蓓茵表示，謝振中擁有豐富的公共行政經驗，善於處理傳媒和公共關係，具備出色的領導及管理才能。有信心政府新聞處在他帶領下，將會致力促進外界對政府政策及立場的了解，並向全世界說好香港故事。

謝振中在香港科技大學畢業，擁有財務學工商管理學學士學位，曾在銀行業短暫工作。於1999年加入警隊，為公眾熟悉是緣於2019年反修例期間負責警察公共關係科事務，幾乎每天主持下午4時的警方記者會。其後調任葵青警區指揮官，兩年後借調到保安局，任首席助理秘書長，加入抗疫特遣隊。