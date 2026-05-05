又接綠色炸彈！稅務局發277萬份報稅表 上年稅收達4583億 按年增22%

稅務局昨向納稅人發出277萬份、俗稱「綠色炸彈」的報稅表，按年增加11萬份。一般人士須於下月4日或之前提交報稅表；經營獨資業務人士則須於8月4日或之前提交。透過網上提交個別人士報稅表可自動延期1個月。稅收方面，2025/26年度的整體稅收為4,583億元，按年增加22%，當中以印花稅的升幅最強勁，增達61%。

發出的277萬份報稅表中，包括185萬紙張報稅表，以及92萬電子報稅表。2026/27年度財政預算案「派糖」措施包括寬減2025/26課稅年度100%的薪俸稅、個人入息稅及利得稅，每宗個案上限3,000元，稅局評稅時會自動反映寬減，毋須額外申請。稅務局長陳施維提醒，納稅人透過郵寄遞交報稅表時要支付足夠郵資，又呼籲納稅人選擇網上報稅。

整體稅收方面，2025/26年度稅收為4,583億元，較去年的3,745億元，增加22%，大部分稅項與2024/25年度比較，均錄得增幅。其中利得稅有2,126億元，按年增加20%；薪俸稅有977億元，按年增加10%。主要來自物業買賣及股票交易的印花稅收升幅最大，達1,026億元，與去年639億相比，增加61%。

股票印花稅受惠港交所成交量增逾50% 陳施維解釋，由於過去的年度納稅人數目增加，收入亦有所提升，故薪俸稅稅收增加。此外，有利潤及可交利得稅的公司及利潤均有增加，故利得稅上升。至於印花稅方面，亦受惠樓宇買賣的成交量增加及樓宇價格保持平穩，令樓市印花稅上升；另一方面是股票印花稅，2025/26年度港交所每日成交量增加逾50%，帶動股票印花稅上升。

稅務局估計，2026/27年度整體稅收為4,551億元，其中入息及利得稅的預算收入為3,212億元，印花稅預算收入1,010億元；其他預算收入329億元。對於預估數字較2025/26年度的低，陳施維解釋，稅收估計是在新一份《財政預算案》已發表，是基於本港當時的經濟環境，或已有的數據作評估，稅務局會視乎經濟發展再作調整。 欠稅情況方面，稅務局日前回覆特別財委會時提到，2024/25財政年度合共4.3萬張稅單經稅務局追討後仍未繳款，涉款28億元，較2023/24年度的2.5萬張、22億港元增加。陳施維表示，雖然欠稅數字上升，但發出的稅單及評定稅款亦有增加，故整體欠稅比例相若。根據最新數字，2025/26年度入息稅及利得稅的欠稅總額約75.7億元，按年增加12%。

稅單方面，2025/26年度發出240.7萬張，較前一年度的229萬張，增加5%。評定稅款方面，2025/26年度為3274.8億元，按年增加14%。