又接綠色炸彈！稅務局發277萬份報稅表 上年稅收達4583億 按年增22%

稅務局昨向納稅人發出277萬份、俗稱「綠色炸彈」的報稅表，按年增加11萬份。一般人士須於下月4日或之前提交報稅表；經營獨資業務人士則須於8月4日或之前提交。透過網上提交個別人士報稅表可自動延期1個月。稅收方面，2025/26年度的整體稅收為4,583億元，按年增加22%，當中以印花稅的升幅最強勁，增達61%。
發出的277萬份報稅表中，包括185萬紙張報稅表，以及92萬電子報稅表。2026/27年度財政預算案「派糖」措施包括寬減2025/26課稅年度100%的薪俸稅、個人入息稅及利得稅，每宗個案上限3,000元，稅局評稅時會自動反映寬減，毋須額外申請。稅務局長陳施維提醒，納稅人透過郵寄遞交報稅表時要支付足夠郵資，又呼籲納稅人選擇網上報稅。
整體稅收方面，2025/26年度稅收為4,583億元，較去年的3,745億元，增加22%，大部分稅項與2024/25年度比較，均錄得增幅。其中利得稅有2,126億元，按年增加20%；薪俸稅有977億元，按年增加10%。主要來自物業買賣及股票交易的印花稅收升幅最大，達1,026億元，與去年639億相比，增加61%。
股票印花稅受惠港交所成交量增逾50%
陳施維解釋，由於過去的年度納稅人數目增加，收入亦有所提升，故薪俸稅稅收增加。此外，有利潤及可交利得稅的公司及利潤均有增加，故利得稅上升。至於印花稅方面，亦受惠樓宇買賣的成交量增加及樓宇價格保持平穩，令樓市印花稅上升；另一方面是股票印花稅，2025/26年度港交所每日成交量增加逾50%，帶動股票印花稅上升。
稅務局估計，2026/27年度整體稅收為4,551億元，其中入息及利得稅的預算收入為3,212億元，印花稅預算收入1,010億元；其他預算收入329億元。對於預估數字較2025/26年度的低，陳施維解釋，稅收估計是在新一份《財政預算案》已發表，是基於本港當時的經濟環境，或已有的數據作評估，稅務局會視乎經濟發展再作調整。
欠稅情況方面，稅務局日前回覆特別財委會時提到，2024/25財政年度合共4.3萬張稅單經稅務局追討後仍未繳款，涉款28億元，較2023/24年度的2.5萬張、22億港元增加。陳施維表示，雖然欠稅數字上升，但發出的稅單及評定稅款亦有增加，故整體欠稅比例相若。根據最新數字，2025/26年度入息稅及利得稅的欠稅總額約75.7億元，按年增加12%。
稅單方面，2025/26年度發出240.7萬張，較前一年度的229萬張，增加5%。評定稅款方面，2025/26年度為3274.8億元，按年增加14%。
寬免大埔宏福苑業主及居民稅款
另外 ，政府昨宣布，將寬免大埔宏福苑業主及居民2025/26課稅年度的應繳稅款，以減輕受火災影響人士的經濟負擔。稅務局將於今年第三季向大埔宏福苑業主及居民發出個別人士報稅表，以評核2026/27課稅年度的暫繳稅款。陳施維表示，暫時未能評估所涉人數和少收的稅收，要待計算居民的收入後，才知道確實數字。
此外，記協繼2024年被稅務局要求繳交30萬元預繳稅後，近日再被要求數日內預繳73萬元。陳施維回應指，根據《稅務條例》保密原則，不評論個別團體的情況，稱局方選擇個案時有既定審查程序，不會考慮納稅人背景，以及所從事的職業或行業，僅考慮個案本身有否逃稅漏稅。