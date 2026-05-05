五一黃金周｜內地客手持麥理浩徑路牌合照打卡　漁護署5.2巡查見脫落已移走

五一黃金周｜內地客疑拆麥理浩徑路牌打卡 網民轟刑毁 (Threads圖片)

五一黃金周期間大批內地遊客到香港旅遊「打卡」，不過抖音上一則帖文引起網民熱議。該帖文以「這個世界應該是有趣的」為題，其中一張照片中女子身穿一身運動裝，手抱麥理浩徑的路牌拍照，更以自定義標籤表示「這才是我要的遊客照」。 漁護署正跟進有關個案 漁護署回覆《am730》查詢指，事發於麥理浩徑第一段近萬宜坳，署方在黃金周第二日巡經現場時，已發現涉事木牌脫落在地上，並即時將其運送至工場翻新加固，預計本周可重新安裝。署方續說正跟進有關個案，並提醒前線人員巡邏時加倍留意郊野公園設施的狀況，如發現任何違規活動，會採取適當執法行動。

呼籲見損毀致電1823報告 帖文另一張照片所見，麥理浩徑的路牌被放置於地上。雖然未能得知路牌是否由該名女子拆下，她亦解釋「當時我們去了已經是掉下來的狀態。我們只是隨手拿起來拍在照，絕對沒有破壞公物的行為」，但不少網民都對於其舉動表示不滿，有網民指「4月中的時(路牌)沒有任何損壞掉下問題」、「個牌喺上面幾十年好哋哋，我就唔信無啦啦會喺地下俾你拎嚟影相？」，暗指是該名女子為拍照而損毀路牌，並不相信她的說法，亦有人直斥其為「金玉其外，敗絮其中」，又指該行為是「刑事損毀」。

事實上類似事件已經不是第一次在麥理浩徑發生，抖音上有用戶表示準備把200個路標全記錄時，發現M058路標失蹤，亦有用戶雙手撐在路牌上，以「跳箱」動作拍照。 漁護署呼籲郊遊人士愛護郊野，切勿破壞郊野公園設施，如發現郊野公園設施損毁可致電1823報告，以便署方盡快跟進。如郊遊時目睹有人破壞公物，漁護署稱緊急情況下可報警求助。根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人不得故意或疏忽地損壞郊野公園設施，否則即屬違法，可被檢控，一經定罪最高可被判罰款2,000元及監禁3個月。