小學生兩創意發明 日常生活不足引發靈感 王錦輝中小學勇奪四獎 日內瓦國際發明展再獲佳績

小小年紀，可辦大事！香港的小學生再度揚威海外，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的小學部繼去年首次派隊參加日內瓦國際發明展並勇奪兩獎項，今年學校再度與林氏基金合作，運用林氏基金提供的最新科學材料作為基礎，派出10位小學生攜同兩件創意發明，參加2026年3月11至15日於瑞士日內瓦舉行的「第51屆日內瓦國際發明展」，並分別獲得一銀一銅、泰國國家研究委員會頒發的泰國最佳國際發明及創新獎，以及法國發明協會特別獎共四個獎項，再次展現香港小學生的無窮創意和對生活細節的關懷。



香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學小學部總監李家榮指出，很高興同學今年再度於日內瓦國際發明展獲取佳績，學校一直認為學習不能只停留在教室內，故十分鼓勵同學多參與不同活動及比賽，從而學習更多課本以外的知識，擴闊視野，更了解現實世界。同學們需要向真正的科學家、發明家、官員或企業家等介紹自己的作品，扣連現實的世界，有助他們提升待人處事、表達溝通，甚至團隊協作等不同能力。

激發設計思維 善用AI科技協助研究 「學校亦會不斷強化自身條件，除繼續採用專題式學習（Project-Based Learning, PBL）外，亦會向同學灌輸設計思維（Design Thinking）概念，引導同學的設計變得更實用和生活化，目標是朝解決生活中的『痛點』出發。」李總監並指，同學研發的作品兼具實用性和發展潛力，不排除經優化後可轉化為實際產品。同學在研發時往往會接觸到超過他們學歷水平的知識，學校和老師會鼓勵並與同學一同探索，並讓同學於實驗研究中應用這些知識，讓老師與同學一同成長。而且邁進AI新時代，老師和同學都需要擁抱和善用AI技術，以協助搜尋並適當運用所需資料進行實驗研究。學校亦尋求與不同大學合作，讓同學有更多機會了解大學的學習和科研環境，同時亦會透過與家長溝通，透過家校合作鼓勵同學投入學習創新科技。



實用創意發明 極具發展潛力 今年香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的參展團隊，攜同「Graphicool」和「Ocean Spark Life Jacket」兩項創意發明飛到日內瓦參展，其中「Graphicool」榮獲青年人才組別（Young Talents）銀獎，而「Ocean Spark Life Jacket」則獲銅獎（能源–再生能源及綠色能源）、泰國國家研究委員會的最佳國際發明與創新大獎（Best International Invention & Innovation Award – National Research Council of Thailand），以及法國發明協會的特別獎。

Graphicool

常溫存放即取即用 退燒急救理想之選 於今屆日內瓦國際發明展榮獲青年人才組別銀獎的創意發明Graphicool，是由該校6B蔡依霖、6C彭熙茹、6B賴貝樂、5E吳承禧，以及5C龐曼盈5位同學組成的團隊負責進行實驗研發和解說。這款由「石墨」製成的Graphicool，能讓發燒的患者在沒有電力、沒有冰箱的環境下，也可以將Graphicool貼近額頭，憑石墨的超高熱導率以及水份快速蒸發的吸熱過程，協助患者退燒。



只需將石墨製成的特殊散熱塊沾濕水後，再貼著患者額頭便可將熱力「搬走」，高溫快速傳導並隨水份蒸發，從而產生退燒效果，其效果比普通退熱貼更理想，而且帶來清爽、不粘膩的皮膚觸感。Graphicool無需預先放在冰箱冷凍，亦不會像冰塊般融化，可於正常室溫中存放，更可隨時即拿即用，更可重覆使用，不會污染環境，亦不會讓人用後敏感不適。因此Graphicool適合用於日常退燒、運動後降溫、替代冰敷等。

Ocean Spark Life Jacket

榮獲銅獎及泰國國家研究委員會國際發明與創新大獎的Ocean Spark Life Jacket，則由5E何悅儀、6E麥清翎、6D伍式和、5D翟珀醇及6A張浚賢的團隊負責研發和解說。這款海洋之光救生衣所應用的發電系統，完全不需電池，只要接觸海水即可瞬間激活電極，產生持續不斷而穩定的電力，會一直轉化電力保證照明設備持續在海上運作，從而增加獲救的機會。



救生衣的發電系統，利用金屬有機框架（MOF）濾芯的孔隙，只容許海水中帶正電荷的鈉離子通過，並阻隔帶負電荷的氯離子，被分隔的離子在電路兩端形成電勢差，驅動電荷流動，形成電流。同學亦重新設計了 MOF 濾芯在救生衣上的位置設計，確保濾芯一旦落入海中便可即時被海水激活，為救生衣上的救生燈等電子裝置供電。由於系統不依賴傳統電池，不但可減少航空公司定期更換電池的維修成本，也可減少電池廢棄物，減低重金屬對海洋環境的壓力。此技術除用於救援用途，未來如經優化，亦有機會用於燈塔、海水養殖場、海上鑽探、氣候及海洋觀測站等地方。

學習團隊協作互補 了解更多創意科技 兩組同學都很感謝學校與林氏基金合作，讓他們能到日內瓦參展並收獲四大獎項。他們在老師指引下，學習超過小學程度的科學理論，並進行相關的實驗研究，克服所遇到的問題，如Ocean Spark Life Jacket除了調整MOF的位置外，亦要調配模擬海水鹽度以測試發電效果。而Graphicool的研發團隊則要因應石墨的特性，配合人體工學讓石墨可固定於額頭上，從而達到散熱退燒的效果。



同學亦難忘於日內瓦期間要合作互補，向超過30個國家的評審和參觀者介紹他們的發明，當中包括學生、老師、發明家等，需要深入淺出地講解，並輔以給訪客的趣味體驗環節。此外，於展場內同學亦參觀了很多其他國家和地區的發明品，他們亦收獲不少專家和參觀者的建議，如其中一位泰國的大學校長便教授同學如何評估發明的準備程度，以便日後再優化發明並轉化為產品。同學亦坦言對是次獲獎感到高興和自豪，證明他們努力的成果備受認同。而他們每晚的檢討會中，亦讓他們知道自己有何不足，從而可作出改善。

樂見同學成長 提升不同能力 負責老師之一，綜合科學科主任陳浩勤老師指，要帶領同學參展，同學必須接觸比課堂所教授更深入的科學理論，除了裝備同學的理論知識外，亦要指導同學做簡報及分工合作。而經過於日內瓦的數天相處，同學的關係亦變得更密切，大家亦能更理解彼此的感受，從而收獲更深厚的友誼。



人文素質科主任羅俊瑋指，同學在前往日內瓦前，需撰寫並多次調整講稿，按設計思維的邏輯來訓練。他們一方面學懂同理觀眾，細心觀察和回應不同參觀者的感受，亦在反思中更了解自己的盲點。透過在現場靈活運用講詞，他們不斷學習連結產品與受眾需要，勾起不同觀眾的共鳴，聚焦解決觀眾的痛點，並清晰表達自己的想法，提升溝通能力。



另一位負責老師岑愷唯亦指很高興看見同學不單得到獎項，於各方面都有所成長，如同學更有自信心，表達能力提升，亦學會獨立解決問題等。她指老師除了裝備同學的知識外，最重要是帶動氣氛，建立一個勇於嘗試、不怕失敗的團隊文化。由於科創研發過程充滿未知與變數，老師透過營造積極的心理建設與協作氛圍，能加強隊員間的溝通韌性，讓他們在面對技術瓶頸時，仍能保持默契與熱情，引領同學享受參展的過程。

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