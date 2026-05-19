中小企AI落地遇三大關口 HPE夥Tech Data攻企業AI 數碼港補本地超算缺口

HPE與Tech Data及 數碼港合辦分享會，探討中小企落實執行AI的步驟與使用的思維。

人工智能（AI）熱潮席捲全球兩年多，企業亦由最初「試玩」進入實際部署階段，考慮如何把AI安全、穩定及具成本效益地融入日常營運。在此趨勢下，HPE正加快布局香港企業AI市場，主打由伺服器、儲存、網絡、安全到混合雲的整體架構方案，並透過 Tech Data擴大營銷覆蓋，以及數碼港提供本地算力平台，形成由技術、銷售到基建支援的AI落地鏈條。



相比消費級AI工具強調即開即用，HPE定位更集中於企業級應用市場。HPE Senior Solutions Architect, Donald Tong在分享會指出，不少企業急於部署AI，往往忽略最根本問題：內部數據長年分散於不同部門、格式不一、權限混亂，甚至充滿重複與錯漏資料，令AI難以發揮真正商業價值。他以業界常用語形容：「Garbage In, Garbage Out」，即輸入資料若質素欠佳，AI輸出結果亦難具可信度，難具商業價值。Donald指出，企業的AI投資不應只停留於軟件訂閱，而是進行新一輪IT升級，包括：儲存系統、高速網絡、GPU伺服器、數據治理，以及權限管理與安全架構。同時，這也是HPE為企業提供的企業級AI解決方案。

Donald Tong提醒企業使用AI的心態，當輸入資料質素不足，輸出結果亦難具商業價值。

中小企部署前須釐清商業目標 Tech Data Advanced Solutions, Director Simon Wong提到，當企業計劃施行AI時，須問自己：「公司哪個流程最有阻滯、哪部分最耗時、哪些數據最混亂？」若連商業目標也未釐清，AI最終只會淪為昂貴玩具。他建議，中小企應先從提升效率、改善服務或降低成本等明確議題出發，再選擇合適工具，而非倒果為因地先買系統、後找用途。最節省成本的方案是中小企毋須一開始便自行建立大型AI系統，可先採用市場上較成熟的現成方案，例如文件搜尋、電郵整理、客戶查詢回覆、報表生成、合約管理等，以較低成本測試效益，待見到實際回報後，再逐步擴展應用範圍。Tech Data現時正把HPE等廠商方案，轉化為可快速部署的商業方案，降低企業導入門檻。

數據安全成最大隱憂 若說成本是中小企的第一道門檻，數據安全便是第二道關口。分享會上多名講者均強調，企業若把內部文件、客戶資料、商業機密直接輸入公開式AI平台，潛在風險不容低估，包括資料外洩、權限失控、合規問題，以至模型輸出錯誤資訊。Simon Wong指，企業部署AI不應把安全留待「第二階段」處理，而是Day One便同步規劃，包括資料分類、存取權限、數據遮罩（masking）、審計追蹤及基礎保安架構。尤其金融、醫療、法律及政府相關機構，對數據來源與處理流程更有嚴格要求。

Simon Wong指，企業應先從提升效率、改善服務或降低成本等明確議題入手操作AI。

提升數據準確度 採用高效能硬件 HPE Senior Solutions Architect, Donald Tong在會上分享了更多數據架構（data architecture）的內容，他指AI如採用了錯誤或自我生成的虛構數據，有機會導致客戶需要因出錯作出賠償。而與客戶商討AI平台的架構時，客戶普遍會重視數據的質素及可擴展性，如考慮未來怎樣導入物聯網即時數據等龐大數據量，在設計AI聊天框時， 亦要加入Data lineage的設計，提供數據來源相關訊息，讓用家可以索源以加強可信度。並要注意Data masking以預防洩漏企業的敏感資料。Donald亦提到，採用合適的硬件，如採用高速網絡、使用企業級的高效能GPU伺服器等，配合適當的軟件棧，讓客戶有良好的體驗，滿足管理層的需求，是客戶選用AI服務供應商所考慮的關鍵因素。

算力成本高企 本地超算中心成新選項 除軟件與安全外，AI應用另一核心資源是算力（compute power）。訓練模型、微調模型（fine-tuning）及處理大量推理需求，均需高效GPU支援。然而近年高階GPU供應緊張，價格高企，令不少企業難以負擔自建基礎設施。數碼港Strategy Business Development, Senior Manager Kimmy Ng在會上透露，數碼港人工智能超算中心已投入運作，為本港目前主要本地AI算力平台之一，可支援企業及研發機構進行模型開發、測試及部署。對部分重視數據留港、希望採用本地on-premises架構的企業而言，屬額外選擇。香港過往企業使用AI，多依賴海外雲端平台，但隨着監管要求提高，以及企業愈來愈重視資料主權，本地算力資源價值正逐步浮現。

Kimmy Ng指，人工智能超算中心服務重視數據留港的企業採用。

行業應用進入垂直化 另一趨勢是AI由通用工具走向垂直行業應用，Simon Wong舉例，律師行可利用AI整理合約、搜尋案例與條文；會計及金融機構可用於報表生成、文件審閱與風險分析；建築及工程行業則可應用於影像監察、工地安全及流程自動化。這意味市場競爭焦點，將由「誰有AI」轉為「誰最懂行業流程」。Tech Data Senior Business Manager, Roy Sin補充，企業現時更關注的是，應選擇哪類平台、如何整合不同品牌方案，以及如何在現有IT架構上快速落地，並形容，過去兩年企業對AI態度像追潮流；未來兩年，則會回到最傳統的商業命題，能否提升利潤、降低成本、增加產能。

Roy Sin指，市場對AI需求已由早期「了解概念」，轉向實際部署階段。企業現時更關注如何落地。

總括而言，AI出現時，企業怕錯過浪潮；今天更現實的問題是：投資後能否見效。對供應商而言，賣點亦不再只是模型有多先進，而是能否協助企業在有限預算下快速落地、兼顧安全，並創造可量度回報。基於HPE能夠提供最完善的AI平台產品組合及最為全面的功能，Tech Data 建議有意將AI融入日常營運的中小企可選用HPE作為AI平台供應商。

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(資料由客戶提供)