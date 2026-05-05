高級督察鄧俊豪非法向兩同袍借貸14萬元　官斥無悔意判囚6周

高級督察鄧俊豪涉以不同藉口向其他警務人員索取貸款共14萬元，早前被裁定欺詐及訂明人員接受利益罪罪成，案件今日(5日)在觀塘裁判法院判刑，裁判官劉淑嫻認為被告在背景報告中仍重覆法庭不接納的說法，反映沒有悔意，雖然無證據顯示他濫用職權，惟舉動會對下屬構成壓力，考慮他沒有案底，往後亦有很大機會失去長俸，終判囚6周。
被告鄧俊豪(44歲)，時任西貢分區助理指揮官，控罪指他於2023年11月12日至20日期間，在港向高級督察郭俊希訛稱某銀行要求他即時償還按揭，意圖詐騙而誘使郭借他13萬元；他另涉於2024年1月7日，在未得行政長官准許下，接受警員黃榮立1萬元的貸款。被告沒有律師代表，今親自求情指在還押的兩周已深切反省，同意在本案中有做得不好的地方，令家人、同事和上司失望，往後會重投社會及照顧家庭。
「債冚債」方式支付日常開支
劉官引述被告的背景報告指，被告初次借貸10萬元，當中8至9萬給予父母作家用，以為父母會還款故未有再跟進。至2019年被追款，始知該筆貸款的本金連利息已達150萬，遂以「債冚債」方式支付日常開支，被告又指在本案後會考慮破產。被告太太不清楚其政務狀況，他曾向妻子表示就給予家用感吃力，妻子追問但被告不肯透露。
控方案情指，被告表示因為債務問題向高級督察郭俊希借了46萬元。郭庭上稱，他知道被告有家室，若被收樓會很徬徨，他出於同理心借錢給被告，但至今仍欠8萬元未還。警員黃榮立則作供稱，被告致電借錢時指有家人要做手術，黃考慮後借出1萬元，被告至今未還。
怕尷尬故稱親戚有重病
被告解釋，他因有大便出血，初步診斷為胃竇炎和內痔，擔心會發展成大腸癌，但他怕尷尬故稱是親戚有重病。他承認其妻在2022年11月申請按揭，擔保人為其妻子的妹妹，但他稱後期才知擔保人身份。他同意在2012年曾貸款，因多年未還清，款項滾至超過100萬。他亦有向其他財務公司借貸，至2023年個人債務達200多萬，他當時月薪11萬，每月還款亦需約11萬元，但不同意入不敷支，因有債務清減及還款額減少，而且他另有數個細信用額的戶口，本金可循環再用作周轉。
案件編號：KTCC2545/2024