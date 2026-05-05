高級督察鄧俊豪非法向兩同袍借貸14萬元　官斥無悔意判囚6周

高級督察鄧俊豪涉以不同藉口向其他警務人員索取貸款共14萬元，早前被裁定欺詐及訂明人員接受利益罪罪成，案件今日(5日)在觀塘裁判法院判刑，裁判官劉淑嫻認為被告在背景報告中仍重覆法庭不接納的說法，反映沒有悔意，雖然無證據顯示他濫用職權，惟舉動會對下屬構成壓力，考慮他沒有案底，往後亦有很大機會失去長俸，終判囚6周。

被告鄧俊豪(44歲)，時任西貢分區助理指揮官，控罪指他於2023年11月12日至20日期間，在港向高級督察郭俊希訛稱某銀行要求他即時償還按揭，意圖詐騙而誘使郭借他13萬元；他另涉於2024年1月7日，在未得行政長官准許下，接受警員黃榮立1萬元的貸款。被告沒有律師代表，今親自求情指在還押的兩周已深切反省，同意在本案中有做得不好的地方，令家人、同事和上司失望，往後會重投社會及照顧家庭。