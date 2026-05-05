警方拘捕12歲男童涉嫌於將軍澳橋底製造炸藥　並上傳影片

警方昨日拘捕一名12歲男童，涉嫌於將軍澳橋底製造炸藥，並將製作片段上載至網上。男童正被扣查，警方正調查犯案動機、有無同夥等。 警方昨日接到公眾舉報，指有人在社交媒體平台，公開發布進行化學實驗的片段。片中的人士公然宣稱正製作炸彈，並暗示已經成功製成炸藥。警方同日偵破案件，在將軍澳區以「企圖製造炸藥」拘捕涉案的中一男童。

男童涉嫌前日(5月3日)在將軍澳區一個橋底進行化學實驗，警方指目前不便透露具體地點，但地點位於公眾休憩處及一條緩跑徑旁邊，附近亦有民居。警方爆炸品處理課其後在現場檢取了殘餘的化學物質。被捕人當時沒有穿著任何防護衣物，警方指男童是漠視自身及公眾安全，如果實驗失控，後果不堪設想。

正調查有無人教唆男童犯案 警方正調查男童的犯案動機、購買原材料的地點等。警方亦會調查有否涉及同夥，包括有無人教唆男童犯案。警方指出男童在社交媒體上發布犯案片段，該帳號是公開，不過沒有太多追蹤者。警方表示是在罪行最輕微時撲熄，阻止極端思想繼續散播。

警方強調製造炸藥不論成功與否、數量多少、威力大小，都屬於非常嚴重的罪行。根據刑事罪行條例第55 條，任何人製造爆炸品，一經定罪最高可被判監14年。而根據刑事罪行條例第54條，任何人企圖導致爆炸，意圖危害生命或財產，一經定罪最高可被判監20年。

警方補充，近期留意到「自我激化」在全球有年輕化趨勢。事實上，任何地方或背景的青年都有機會受到極端思想影響，甚至進行一些涉恐涉暴的行為。警方呼籲如果察覺身邊人士的思想或者行為有趨向極端的跡象，請及早主動尋求專業協助，甚至果斷舉報。