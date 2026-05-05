香港家庭幸福指數6.09分較兩年前回升　52萬人處「家內孤島」孤立狀態

家福會公布「香港家庭幸福指數2026」，以隨機抽樣形式訪問2,112名18歲或以上與家人同住的香港居民。今次訪問亦特別涵蓋「孤獨」議題，探討家庭幸福、孤獨與人工智能(AI)相關的情況。結果顯示，今年的家庭幸福指數止跌回升，由前年的6.06分升至今年的6.09分，整體屬「一般」水平。

每5人便有一人感孤獨 「香港家庭幸福指數」涵蓋6大範疇，包括家庭團結、家庭資源、家庭健康、社會連繫、社會資源和生活平衡。調查發現，家庭幸福指數在今年止跌回升，較2024年增加0.03分，至2026年的6.09分，整體幸福水平與2024年相若。值得關注的是，「家庭健康」的得分在新冠疫情後明顯下跌，今年得分為6.78分，仍未顯著回升。生活平衡是今年6個範疇中唯一顯著升幅，上升0.19分，總分為4.79分。

此外，調查響應世界衞生組織去年發表的全球報告中，指出「全球每六人中就有一人受孤獨的影響，這對健康和福祉造成重大影響」。調查顯示，19.8%受訪者，即全港每5人就有一人被界定為感到「孤獨」，較世衞數字嚴重。調查發現，孤獨感分數較高者，家庭幸福指數亦較低。調查結果指出，若每日與家人相處時間由少於一小時增加至兩小時，其家庭幸福指數提高0.26分，孤獨感分數下跌0.62分。此外，每日與家人閒談或傾心事最少15分鐘人士，家庭幸福指數顯著提升1.19分，孤獨感分數亦下降0.84分，反映與家人相處和傾談能有效提升幸福感，並減少孤獨感。

調查又發現，即使與家人同住，23.5%受訪者不願與家人傾訴；近一成人甚至不願與家人、朋友與AI傾訴，推算全港約52萬人處於「家內孤島」的自我孤立狀態。 倡以AI促進關係 家福會建議，應每日與家人相處至少2小時，並傾談至少15分鐘，如觀察到家庭成員有孤獨傾向，應主動關心他們或向專業人士求助。此外，家福會亦建議善用AI有助促進關係，可與人工智能或家人朋友傾訴相處；亦呼籲政府及各界機構推出更多貼近市民需要的服務與培訓，協助不諳使用科技的人士使用AI。