食環署選定逾300個冷氣機滴水黑點　採用AI系統加強執法

食環署表示，將於本月至9月展開大規模打擊冷氣機滴水行動，在全港選定超過300個冷氣機滴水黑點，採用第三代的人工智能冷氣機滴水調查系統，以針對性的策略加強執法，重點減少滴水對街上行人和候車市民的滋擾，進一步提升執法成效和改善環境衞生。
今年夏季起，食環署會在各區全面應用具備人工智能功能的第三代冷氣機滴水調查系統，利用高精度影像識別技術自動偵測滴水位置，準確鎖定源頭，大幅縮短以往需時的觀察和搜證過程。該系統在夜間或清晨等低光環境下仍能有效運作，上月更在愛迪生獎2026的「工程與機器人學──光學傳感與空間智能」類別中獲得銅獎。
共派發約1.5萬份單張海報
食環署在夏季來臨前已提早加強宣傳教育，提高市民對冷氣機滴水的認知和責任感。過去兩星期(4月16日至30日)，人員在全港各區進行一系列宣傳活動，並獲得各區區議會和地區組織參與各項宣傳活動及工作。食環署亦積極與物業管理公司合作，在大廈和屋苑範圍派發宣傳單張及展示海報。此外，署方在多個公眾地點和人流較多的街道設置宣傳站，向市民講解冷氣機保養和防止滴水的方法，並呼籲業主及早主動檢查和維修冷氣機，其間共派發約15,000份相關單張和海報，涵蓋約390個大廈和屋苑。
食環署強調，任何人任由冷氣機滴水而對他人造成衞生妨擾屬違法行為，如證實有妨擾情況，食環署可發出「妨擾事故通知」，着令有關處所的業主或住戶在指定限期內減除妨擾事故。若不遵辦，有關人士可被檢控，一經定罪，最高可判處罰款25,000元，並就妨擾持續的每一日罰款450元。