食環署選定逾300個冷氣機滴水黑點　採用AI系統加強執法

食環署表示，將於本月至9月展開大規模打擊冷氣機滴水行動，在全港選定超過300個冷氣機滴水黑點，採用第三代的人工智能冷氣機滴水調查系統，以針對性的策略加強執法，重點減少滴水對街上行人和候車市民的滋擾，進一步提升執法成效和改善環境衞生。

今年夏季起，食環署會在各區全面應用具備人工智能功能的第三代冷氣機滴水調查系統，利用高精度影像識別技術自動偵測滴水位置，準確鎖定源頭，大幅縮短以往需時的觀察和搜證過程。該系統在夜間或清晨等低光環境下仍能有效運作，上月更在愛迪生獎2026的「工程與機器人學──光學傳感與空間智能」類別中獲得銅獎。