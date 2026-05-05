香港非遺月5.30展開　機場限定可品嚐免費港式奶茶

康文署「香港非遺月2026」 以「香港處處有非遺」為重點，在5月30日至6月30日期間，在全港各地舉辦嘉年華、光影展、導賞團、在香港國際機場設置非遺展示和現場示範等。目的是讓公眾及旅客深入認識香港非遺，並親身感受非遺的文化內涵和樂趣，實踐「以文塑旅，以旅彰文」的理念。
非遺工作者親述技藝和故事
去年「非遺精華遊蹤」廣受好評，今年將增至40團考察活動。活動涵蓋8個地區(灣仔、離島、油尖旺、九龍城、深水埗、西貢、北區及葵青)，共9條特色路線（灣仔區設有兩條路線），帶領參加者深入了解區內的非遺傳統技藝。今年的新路線包括展示深水埗區的古琴藝術及棉胎製作技藝；九龍城區的潮州滷水食品製作技藝和潮州工夫茶藝等。公眾可免費參加，將於5月15日及16日於非遺辦網頁接受報名。
香港賽馬會呈獻系列：光影表演
此外，香港太空館外牆在6月中下旬的晚上8時15分至 10時，會上演以馬為主題的光影表演，透過多角度的光影演繹，呈現「馬」在文物和藝術中所展現的豐富歷史文化內涵，以及當中所蘊含的非遺元素。
「非遺食堂」嘉年華
香港還有很多非遺美食，油街實現在6月20日及21日會舉辦「非遺食堂嘉年華」，有多項非遺飲食示範和工作坊，如蛋撻、茶樓點心和月餅製作技藝，從視覺和味覺中深刻感受非遺對飲食文化的影響。參加者有機會親手製作非遺食物，了解製作的細節。
機場限定讓旅客品嚐港式奶茶
為令更多旅客體驗香港非遺技藝，非物質文化遺產辦事處將聯乘香港國際機場的「香港轉機好時光︰文化工作坊」，在6月1日至30日設置趣味非遺展示。而在6月1日至8日，由下午12時至4時更安排「港式奶茶製作技藝」現場示範，讓旅客免費品嚐港式奶茶。