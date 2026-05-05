香港非遺月5.30展開　機場限定可品嚐免費港式奶茶

康文署「香港非遺月2026」 以「香港處處有非遺」為重點，在5月30日至6月30日期間，在全港各地舉辦嘉年華、光影展、導賞團、在香港國際機場設置非遺展示和現場示範等。目的是讓公眾及旅客深入認識香港非遺，並親身感受非遺的文化內涵和樂趣，實踐「以文塑旅，以旅彰文」的理念。

非遺工作者親述技藝和故事

去年「非遺精華遊蹤」廣受好評，今年將增至40團考察活動。活動涵蓋8個地區(灣仔、離島、油尖旺、九龍城、深水埗、西貢、北區及葵青)，共9條特色路線（灣仔區設有兩條路線），帶領參加者深入了解區內的非遺傳統技藝。今年的新路線包括展示深水埗區的古琴藝術及棉胎製作技藝；九龍城區的潮州滷水食品製作技藝和潮州工夫茶藝等。公眾可免費參加，將於5月15日及16日於非遺辦網頁接受報名。