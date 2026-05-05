香港迪士尼6月首辦Pixar Summer Fest　設全新空中匯演和互動體驗

香港迪士尼宣布，將於6月12日至8月31日舉行首個「Pixar Summer Fest」。屆時「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演前會上演全新「Pixar好友星空匯演」，結合無人機表演，以及奇妙夢想城堡與美國小鎮大街上的投影，將透過音樂、說故事和璀璨視覺效果，於星空中展示一個個動人的Pixar友情故事，讓大家心愛的Pixar角色活現眼前，締造能與摯友一同分享的難忘奇妙時刻。

另外，賓客將會在樂園各處遇見來自不同 Pixar 經典故事的熟悉面孔，包括《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》、《超人特工隊》、《沖天救兵》、《熊抱青春記》、《玩轉極樂園》及《勇敢傳說之幻險森林》。每位Pixar 好友都準備好以其獨特的方式，與大家一起投入夏日狂歡。