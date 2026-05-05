香港迪士尼6月首辦Pixar Summer Fest　設全新空中匯演和互動體驗

香港迪士尼宣布，將於6月12日至8月31日舉行首個「Pixar Summer Fest」。屆時「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演前會上演全新「Pixar好友星空匯演」，結合無人機表演，以及奇妙夢想城堡與美國小鎮大街上的投影，將透過音樂、說故事和璀璨視覺效果，於星空中展示一個個動人的Pixar友情故事，讓大家心愛的Pixar角色活現眼前，締造能與摯友一同分享的難忘奇妙時刻。
另外，賓客將會在樂園各處遇見來自不同 Pixar 經典故事的熟悉面孔，包括《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》、《超人特工隊》、《沖天救兵》、《熊抱青春記》、《玩轉極樂園》及《勇敢傳說之幻險森林》。每位Pixar 好友都準備好以其獨特的方式，與大家一起投入夏日狂歡。
遇見Pixar好友互動
至於動畫藝術教室，賓客可以親手畫出最喜愛的《反斗奇兵》角色，在樂園各處更有機會於全日不同時段遇見《勇敢傳說之幻險森林》的梅莉達、《玩轉極樂園》的米哥、《熊抱青春記》的紅熊貓美美，以及更多Pixar好友並進行互動。
酒店參與冒險飛屋手作班
此外，遊人可在迪士尼探索家度假酒店參與冒險飛屋手作班，而《反斗奇兵》主題便當製作班及扭扭氣球班等好玩活動亦延伸至三間度假區酒店。賓客可預訂一晚酒店住宿連雙人自助早餐的套票，價格由港幣$2,268起；一家大小更可加購「Pixar 好友房間慶祝禮」及「Pixar 好友主題房間驚喜」。另外，於6月7日或之前把握限時門票升級優惠，以正價 9 折成為「奇妙處處通」會員！